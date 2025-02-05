Сделайте это с голубикой в феврале - и урожая станет больше. А чем подкормить весной?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.02.2025 10:27 , Обновлено: 05.02.2025

Садовая голубика всё активнее покоряет приусадебные участки белорусов. Простой уход и обильная урожайность сделали ягоду желанной гостьей в саду. Однако, для того чтобы собирать достаточное количество голубики от года к году, ей нужно уделять внимание. Так, например, уже в феврале можно проводить обрезку куста голубики. Telegraf.news узнал, как это сделать правильно и чем удобрить весной.

Зачем обрезать голубику?

Немногие владельцы голубики уделяют время её обрезке, а между тем эта процедура имеет решающее значение в поддержании растения в хорошем состоянии.

Прежде всего, обрезку нужно проводить по санитарным соображениям. Удалив все части, которые несут потенциальную угроза развития нежелательных заболеваний, вы минимизируете их проявление в будущем.

Также удаление лишних стеблей делается для того, чтобы стимулировать оставшиеся части голубики к лучшему плодоношению и росту. Старые отросшие ветви не дадут обильного урожая, и если их будет слишком много, они только будут красть питательные вещества у “молодежи” и мешать их интенсивному росту.

Раз в несколько лет можно проводить обрезку, чтобы стимулировать развитие новых побегов. Иногда необходимо проводить радикальную обрезку, которая не только омолодит голубику, но и позволит ей пройти заслуженную регенерацию.

Обрезку голубики можно проводить круглый год, однако садоводы рекомендуют делать это до начала сокодвижения, а именно в феврале-марте. Это гарантирует, что голубика будет интенсивно цвести и плодоносить.

Как провести обрезку?

Стоит учесть, что не все виды голубики можно обрезать радикально, так как это затормозит ее рост и может привести к отсутствию урожая в течение нескольких лет. Однако санитарную обрезку следует проводить каждый год.

Она подразумевает срез всех поврежденных, подмерзших и больных побегов, так как они будут только усугублять состояние куста. Также можно обрезать побеги, которые стелются по земле и мешают нормальному росту других побегов.

На страничке владельцев голубичной фермы (golubichnajaferma) в TikTok можно посмотреть, как проводить санитарную обрезку голубики.

https://www.tiktok.com/@golubichnajaferma/video/7334439687332973830

Радикальную обрезку голубики можно делать только на кустах, которым не менее четырех лет. Она включает удаление побегов, которые образуют очень плотную сеть. Но прежде чем делать её, нужно сначала провести санитарную обрезку и только потом подумать об удалении здоровых, но ненужных стеблей.

Есть ещё так называемая рентгеновская резка. Перед тем как проводить её, вы должны быть уверены, что у голубики будет не менее шести основных побегов возрастом не более трех лет.

Затем вам нужно удалить все старые, которым больше четырех лет. Однако стоит помнить, что не следует удалять слишком много стеблей за один раз, так как это может ослабить чернику.

Такую обрезку стоит проводить раз в 20 лет

Иногда старые кусты практически перестают плодоносить, поэтому вы можете омолодить их, совершив очень радикальную обрезку. Однако после такой процедуры следует принять тот факт, что плодов несколько лет не будет совсем. Очень радикальная обрезка подразумевает обрезку побегов прямо у земли.

Есть важное условие: удаление всех стеблей необходимо только для чернков, возраст которых составляет не менее 20 лет.

Конечно, куст быстро начнет отращивать новые побеги, но нужно знать, что придется ждать около двух-трех лет, прежде чем такой куст начнет плодоносить.

Чем подкормить весной?

В начале апреля голубику нужно подкормить серой. Эксперты рекомендуют вносить её аккуратно распределив по поверхности почвы около куста из расчёта 100 грамм под куст.

Ранее Telegraf.news писал о том, что разноцветные петуньи — цветы, которые могут преобразить любое пространство, будь то балкон городской квартиры или территория частного дома. Кто-то предпочитает купить готовую рассаду, однако вырастить интересные сорта можно и самостоятельно. Журналисты Telegraf.news поговорили с опытным садоводом Екатериной Ямочкой, чтобы узнать, какие гибриды ампельных петуний будут выглядеть максимально эффектно и как вырастить крепкую рассаду из семян в домашних условиях.

Эти 3 гибрида петуний превратят сад и балкон в цветущий рай! Садовод раскрыла секреты выращивания рассады из семян