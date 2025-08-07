Что сделать с помидорами, чтобы удвоить урожай в августе? Нашли грамотную подкормку

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Опубликовано: 07.08.2025 11:32 , Обновлено: 07.08.2025

В августе белорусы, как правило, наслаждаются долгожданным урожаем томатов. Однако не стоит пренебрегать уходом за ними, даже если урожай уже выдался на славу. Стоит помнить о некоторых процедурах уже сейчас, ведь при правильном применении они гарантируют, что появится больше плодов. Вот чем подкормить помидоры и что ещ нужно делать, чтобы ваши кусты были обильно усыпаны в конце лета.

Что больше всего нужно томатам в августе?

Сейчас растения обильно плодоносят, и всё больше плодов созревают и готовы к сбору. Однако для садовода это не означает, что работа окончена. Томаты по-прежнему подвержены болезням, поэтому важно защищать их. Также следует помнить о некоторых процедурах ухода.

В августе наши помидоры, само собой, нуждаются в регулярном поливе. Почва всегда должна быть умеренно влажной, но не мокрой. Поливать томаты лучше всего рано утром или вечером, направляя воду непосредственно на почву, избегая попадания воды на листья.

Обычно достаточно полива раз в 2-3 дня (чаще в жаркую погоду и при выращивании в горшках).

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Удобрение для помидоров

В августе следует продолжить подкормку томатов. Однако не стоит вносить слишком много азота, который стимулирует рост – сейчас важнее обеспечить растения калием, фосфором, кальцием и бором. Все эти элементы необходимы для цветения и формирования плодов. Вносите подходящие удобрения каждые 1-2 недели.

Например, опытные садоводы советуют делать такую обработку по листу:

1 подкормка - кальциевой селитрой;

2 подкормка - сульфат магния (10 г) + сульфат цинка (10 г) - на каждый препарат понадобится по 10 л воды;

3 подкормка — монофосфат калия + циркон (можно заменить его на настой древесной золы).

Если вы хотите внести удобрение в почву, профессионалы советуют использовать сульфат калия - 15 г на 10 л воды. Поливать нужно уже влажную землю.

Что ещё нужно сделать?

В августе следует проводить профилактические обработки, чтобы снизить риск развития опасных заболеваний, особенно фитофтороза.

Также в течение месяца следует собирать урожай спелых томатов, чтобы растения могли сосредоточиться на формировании новых плодов.

Кроме того, очень важна обрезка томатов.

Как обрезать помидоры в августе?

Обрезка томатов в августе при правильном подходе позволит нам наслаждаться более обильным, даже двойным плодоношением. Урожай будет крупнее, ярче, ароматнее и гораздо вкуснее, поскольку растения будут направлять всю свою энергию на обрезку, а не на развитие новых листьев и побегов.

Плоды, находящиеся на солнце, созреют гораздо быстрее, что позволит быстрее собрать урожай.

Прищипка – в августе нужно первым делом срезать верхушки основных побегов томатов. Важно сделать срез над двумя-тремя листьями, которые служат защитным зонтиком для верхней кисти плодов.

– в августе нужно первым делом срезать верхушки основных побегов томатов. Важно сделать срез над двумя-тремя листьями, которые служат защитным зонтиком для верхней кисти плодов. Удаление листьев – удалите листья и даже кистья с томатов, это снизит риск развития болезней. Сначала удалите самые нижние листья, те, что касаются земли. Когда томаты на кистях начнут краснеть, можно также удалить листья непосредственно над и под ними. Не забывайте удалять не более 1-3 листьев за раз, чтобы не ослабить растения.

– удалите листья и даже кистья с томатов, это снизит риск развития болезней. Сначала удалите самые нижние листья, те, что касаются земли. Когда томаты на кистях начнут краснеть, можно также удалить листья непосредственно над и под ними. Не забывайте удалять не более 1-3 листьев за раз, чтобы не ослабить растения. Обрезка лозы. В августе в пазухах листьев томатов продолжают расти лозы, или нежелательные боковые побеги. Их систематически нужно удалять вручную или срезать ножницами.

К слову, профессиональный огородник, автор блога “Семена Алтая” в своем видео рассказала о правильной обрезке и обработке помидоров в августе.

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