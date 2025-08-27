Посадите на месте картошки эти 6 растений на выбор в сентябре. Урожай в 2026 году будет намного больше

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Опубликовано: 27.08.2025 16:39 , Обновлено: 28.08.2025

Большинство белорусов начинают выкапывать картошку в августе-сентябре. И чтобы участок продолжил давать хороший урожай, его лучше засадить растениями, которые помогут восстановить плодородие земли.

С этой задачей отлично справляются сидераты. Так, после них почва становится воздушной и рыхлой, они питают землю и оживляют ее после целого сезона работ.

Сидераты — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.

При этом они еще и помогают от некоторых болезней и вредителей.

Что посадить после картошки?

После картофеля опытные садоводы рекомендуют высаживать растения, которые помогут восполнить дефицит азота, фосфора и калия.

Именно эти полезные вещества данная культура усваивает в большей степени при выращивании в земле.

Это значит, что лучшими растениями для посадки после картофеля будут любые сидераты, которые насыщают почву азотом. Особенно:

люцерна;

горох;

люпин;

рапс (до 15 сентября);

горчица (до 15 сентября);

овес.

После того, как растения подрастут, их лучше выкопать и закопать в землю.

Белорусский агроном Петр Ломонос в своем видео на Youtuba подробнее рассказал о том, зачем и какие сидераты сеять после картофеля и почему не стоит использовать рожь.

Ранее Telegraf.news писал, что в этом году урожай картошки выдался не у всех. Однако не все грустят по этому поводу. Так, пользователь TikTok опубликовал шуточное видео, на котором показал свой “классный” урожай. Своим оптимизмом он поднял настроение десяткам тысяч человек, которые написали в комментариях свои огородные истории.

Урожай картошки 2025 года рассмешил десятки тысяч человек в TikTok: «Почем стакан?»