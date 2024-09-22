Помидоры ещё зелёные? Вот что нужно сделать белорусам до заморозков, чтобы потом не выбрасывать урожай

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Опубликовано: 22.09.2024 17:03 , Обновлено: 22.09.2024

Лето медленно, но верно покидает Беларусь. Уже на следующей неделе, согласно прогнозам синоптиков, жителей страны ждут ночные заморозки до -2°C. Что делать, если температура стремительно летит вниз, а помидоры в огороде ещё не покраснели? Предлагаем воспользоваться простым, а главное, бесплатным трюком, который ускорит процесс созревания ваших томатов.

По мере того, как дни становятся короче и температура за окном падает, скорость созревания помидоров замедляется. Если ничего не предпринять, они вряд ли созреют до первых заморозков и в итоге окажутся в компостной яме или мусорном ведре. Если вы видите, что на кусте осталось ещё немного недозрелых, но слегка покрасневших плодов, соберите их и позаботьтесь об урожае в домашних условиях.

Во-первых, крайне важно, чтобы помидоры хоть немного, но подрумянились. Кожура такого цвета говорит о том, что томаты начали выделять этилен — газ, ускоряющий созревание. Это значит, что при правильном уходе они успеют налиться даже без куста. Всё, что нужно сделать, это положить их в бумажный пакет, закрыть и держать в тепле (около 22-23°C). Уже через несколько дней они покраснеют, станут сочными и вкусными. Также вместо пакета или сумки можно использовать ящик с сеном.

[info_b] Важно! Полностью зелёные помидоры лучше оставить в саду и собирать их только тогда, когда они немного изменят цвет. К сожалению, шансов, что они дозреют в домашних условиях, крайне мало.[/info_b]

Почему помидоры не дозревают на кустах?

На скорость созревания помидоров, ровно как и на их обильный рост, влияет полив, солнце и питательные вещества. Стоит добавить ещё один аспект, который иногда упускают из виду дачники – воздух. В пик сезона, когда плоды вырастают до максимального размера, они становятся плотными и кустистыми. И тогда стоит уделить им чуть больше внимания.

Дело в том, что нижние листья и ветки нужно удалять. Это поможет улучшить воздухообмен в нижних частях кустов и убрать лишнюю влагу. В таком случае растение будет равномерно освещено солнечными лучами. Кроме того, регулярная обрезка зелёных листьев позволит растению использовать питательные вещества для других важных целей – в том числе, для производства плодов и поддержания их созревания.

Ранее Telegraf.news писал, что нынешний год принёс много проблем и разочарований для людей, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур. Нестабильность погоды стала триггером для зарождения целых эпидемий грибковых заболеваний, уничтожающих растения. Польские фермеры начали бить тревогу одними из первых. Теперь стало известно, что заболевания начали поражать не только огурцы, но и множество других овощных и садовых культур в Польше. Стоит ли ждать подобного в Беларуси?

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