Обязательно подкормите пионы этим в сентябре. В следующем году кусты будут ломиться от цветов
Опытный белорусский цветовод Ольга Дуброва посоветовала, что делать осенью, чтобы пионы пышно цвели в следующем году. Она также назвала одну ошибку, которую совершают многие цветоводы.
Не обрезайте пионы в начале осени
Как отметила Ольга Дуброва, в начале осени листья пионов “всё ещё работают и передают питательные вещества корням и цветочным почкам”. Поэтому, по ее словам, нельзя проводить раннюю обрезку — она ослабляет растение, а места среза “становятся доступными для болезней”.
[inf]Цветовод посоветовала обрезать только отцветшие цветы и больные листья.[/inf]
Лучшим временем для обрезки она назвала период после первых морозов или когда листья начнут клониться к земле.
Чем подкормить кусты сейчас?
Специалист также подсказала рецепт подходящей для начала осени подкормки. Для нее понадобятся:
- монофосфат калия - 1 ст.л.;
- стимулятор развития растений “Растим цветы” (или другой, в котором есть комплекс ризосферных грибов и бактерий, гуминовые и фульвовые кислоты, аминокислоты, макро- и микро- элементы) — 100 мл.
- вода - 10 литров.
Смешайте все ингредиенты и под каждый взрослый куст внесите по 5 л раствора.
“Пионы зацветут невероятно пышно”, — заявила Ольга Дуброва.
Также можно удобрять пионы гранулированным навозом или компостом.
Что еще нужно цветам?
Осенью, до первых заморозков, рекомендуется поливать пион раз в неделю. Это позволит ему накапливать влагу и компенсировать недостаток воды в период заморозков. После первых заморозков полив следует прекратить.
Также рекомендуется укрыть их слоем коры, земли или сухого навоза. Это предотвратит потерю влаги и защитит клубни от низких температур.
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