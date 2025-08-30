Обязательно подкормите пионы этим в сентябре. В следующем году кусты будут ломиться от цветов

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Опубликовано: 30.08.2025 17:34 , Обновлено: 31.08.2025

Опытный белорусский цветовод Ольга Дуброва посоветовала, что делать осенью, чтобы пионы пышно цвели в следующем году. Она также назвала одну ошибку, которую совершают многие цветоводы.

Не обрезайте пионы в начале осени

Как отметила Ольга Дуброва, в начале осени листья пионов “всё ещё работают и передают питательные вещества корням и цветочным почкам”. Поэтому, по ее словам, нельзя проводить раннюю обрезку — она ослабляет растение, а места среза “становятся доступными для болезней”.

[inf]Цветовод посоветовала обрезать только отцветшие цветы и больные листья.[/inf]

Лучшим временем для обрезки она назвала период после первых морозов или когда листья начнут клониться к земле.

Чем подкормить кусты сейчас?

Специалист также подсказала рецепт подходящей для начала осени подкормки. Для нее понадобятся:

монофосфат калия - 1 ст.л.;

стимулятор развития растений “Растим цветы” (или другой, в котором есть комплекс ризосферных грибов и бактерий, гуминовые и фульвовые кислоты, аминокислоты, макро- и микро- элементы) — 100 мл.

вода - 10 литров.

Смешайте все ингредиенты и под каждый взрослый куст внесите по 5 л раствора.

“Пионы зацветут невероятно пышно”, — заявила Ольга Дуброва.

Также можно удобрять пионы гранулированным навозом или компостом.

Что еще нужно цветам?

Осенью, до первых заморозков, рекомендуется поливать пион раз в неделю. Это позволит ему накапливать влагу и компенсировать недостаток воды в период заморозков. После первых заморозков полив следует прекратить.

Также рекомендуется укрыть их слоем коры, земли или сухого навоза. Это предотвратит потерю влаги и защитит клубни от низких температур.

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