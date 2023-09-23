Полейте огород этим копеечным раствором осенью. Летом получите небывалый урожай

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Опубликовано: 23.09.2023 10:22 , Обновлено: 28.04.2024

Сезон работы на огороде осенью не должен заканчиваться после сбора урожая. В это время приходит пора задуматься, как вырастить новый! Нужно понимать, что огромную пользу в следующем сезоне может принести правильное удобрение. При этом, на это не нужно тратить баснословные деньги. Вам понадобиться всего 2-3 домашних продукта.

Это самодельное средство должно не только обогатить истощенную почву, но и защитить ее от вредителей, грибковых заболеваний и бактерий.

Самое лучшее время для обработки — сентябрь. Но если погода позволяет, можно полить землю раствором и в начале октября.

Итак, для того, чтобы получить небывалый урожай, вам понадобиться следующие “секретные” продукты:

1 литр закваски/кефира/сыворотки;

1 ст.л. корицы;

10 л воды;

куркума

В кисломолочный продукт добавьте столовую ложку корицы, предварительно растворенной в стакане теплой воды.

Раствор готов! Всего одну ложку нужно растворить в 10 л воды — этого хватит на подкормку 1 квадратного метра почвы.

Кстати, есть немного другой рецепт, в котором понадобится еще и куркума. В 1/3 стакана воды добавьте 1 ст.л. корицы и 1 ст.л. куркумы. Затем перелейте эту смесь к литру кефира. Ну а после 1 ст.л. раствора добавьте к 10 л. воды.

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