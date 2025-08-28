Подкормите гортензию этим раствором, чтобы она пышно цвела и осенью. Пригодятся опавшие яблоки

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.08.2025 13:50 , Обновлено: 28.08.2025

В саду ничего не должно пропадать зря. Особенно яблоневый опад, из которого можно легко приготовить отличное удобрение для гортензий. Оно придаст нашим замечательным кустарникам заряд бодрости и позволит продолжать пышно цвести даже в конце сезона. Как приготовить подкормку для гортензии? Когда и как часто его вносить? Вот несколько советов.

Уход за гортензией в конце сезона

Красочные цветы гортензии радуют глаз на протяжении всего лета, а зачастую и в начале осени. Если вы хотите, чтобы они как можно дольше оставались самым красивым украшением ваших садовых клумб, вам необходимо знать, как за ними ухаживать.

Различные виды гортензии более или менее требовательны к условиям содержания, но все они нуждаются в уходе, соответствующем сезону и погодным условиям. Ухаживать за этими замечательными кустарниками следует и в конце лета, чтобы они продолжали обильно цвести в течение многих недель.

Интересно, как ухаживать за гортензиями в конце сезона? Нужно не забывать поливать их, особенно в сухие теплые дни . Гортензии хорошо растут, когда почва постоянно слегка влажная, но они не терпят застоя воды у корней. Поливайте их утром или вечером каждые 2-3 дня.

Если вы хотите облегчить эту задачу, можно поставить возле кустарника пластиковое ведро с небольшим отверстием в дне и наполнить его водой, которая будет постепенно увлажнять землю.

Также не забывайте удобрять их, но в этот период используйте удобрения с низким содержанием азота, но с высоким содержанием фосфора и калия.

Мульчирование почвы также важно для этих растений, желательно натуральными материалами, такими как сосновая хвоя, недоброкачественный торф, сосновая кора, хвойная щепа или сосновые шишки. В конце лета можно удалить увядшие соцветия с гортензий (особенно садовых).

Как приготовить питательное удобрение для гортензий?

Для подкормки гортензий в конце сезона можно использовать осенние минеральные удобрения в дозировках, рекомендованных производителем.

Если вы предпочитаете натуральные решения, отличным вариантом будет перепревший компост или гранулированный коровий навоз.

Также можно приготовить домашнее удобрение из яблочных отходов, которое обеспечит кусты достаточным количеством фосфора и калия, стимулирует активность почвенных микроорганизмов и слегка подкислит почву. Всё это поможет вашим гортензиям окрепнуть, набраться сил и обильно цвести почти до самой зимы.

Вот рецепт:

Собираем 3 кг опавших яблок, удаляем сердцевину и разрезаем их на четвертинки. Влейте 2 литра воды, добавьте горсть ржаных хлебных корочек, накройте марлей и оставьте на ночь в тёмном месте при комнатной температуре. По истечении этого времени всё измельчаем в блендере и протираем через сито, отжимая жидкость. Остатки компостируем, а удобрение разбавляем 8 литрами дождевой воды.

Поливайте гортензии раз в месяц с конца августа до того момента, пока они не закончат цветение. Используйте 3–5 литров удобрения в зависимости от размера куста.

Помните, что для приготовления этого удобрения подходят только здоровые фрукты. Заплесневелые яблоки, а также яблоки с признаками болезней или заражения вредителями использовать нельзя.

Ранее Telegraf.news писал, что гниение яблок еще на деревьях — проблема, с которой сталкиваются многие садоводы и огородники. Чаще всего в этом виноваты грибковые заболевания и вредители, поражающие яблоню в период вегетации. Слишком высокая влажность, отсутствие должного ухода или оставленные больные плоды только усугубляют проблему. Что же делать? Вот 12 проверенных способов, которые помогут вам наслаждаться здоровыми и урожайными плодами.

Что делать, если яблоки гниют и покрываются пятнами на дереве? Вот 12 шагов к получению хорошего урожая