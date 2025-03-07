Подкормите гортензии после зимы этим - и они будут цвести красиво и пышно. Когда начинать?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 07.03.2025 11:54 , Обновлено: 07.03.2025

Если вы хотите, чтобы в этом году ваши гортензии цвели исключительно красиво и обильно, позаботьтесь о том, чтобы удобрить их как можно скорее, как только они очнутся от зимней спячки. У этих кустарников высокие потребности в питательных веществах, которые нужно начинать удовлетворять довольно рано. Как удобрять гортензии после зимы? Когда вносить первую подкормку? Вот самая важная информация.

Когда удобрять гортензии после зимы?

Во время цветения гортензия украшает наши сады красивее, чем любое другое растение. Если вы хотите, чтобы красочные соцветия были исключительно крупными и многочисленными, ухаживать за этими кустарниками нужно с самого начала сезона.

После зимы стоит обратить особое внимание на удобрение гортензий. Обеспечить их необходимыми питательными веществами после периода покоя очень важно, так как это укрепляет их, стимулирует рост и подготавливает к предстоящему цветению.

Когда следует начинать удобрять гортензии после зимы? Это можно делать уже ранней весной. В зависимости от условий подходящий срок - март или начало апреля. Однако следите за погодными условиями.

[info_b]Удобряйте гортензии, когда земля оттаяла и температура долго держится выше 7°C, чтобы они могли впитать ценные вещества из субстрата. Также обратите внимание на внешний вид кустарников - они уже должны выйти из состояния покоя, то есть начать выпускать молодые листья и побеги.[/info_b]

Как кошачий наполнитель поможет урожаю? Садовод рассказала, сколько добавлять в грунт

Не перекармливайте гортензии после зимы, но и не затягивайте. Эти растения необходимо обеспечить питательными веществами задолго до цветения, чтобы удовлетворить все их потребности в питании в период интенсивного роста.

Чем удобрять гортензию после зимы?

Помните, что молодые гортензии (через год после посадки) не нуждаются в подкормке минеральными препаратами. При желании вы можете подкормить их компостом или не удобрять вовсе.

Однако хорошо укоренившиеся кустарники, которые растут в наших садах уже много лет, нуждаются в систематических подкормках.

Гортензии предъявляют такие же требования к питательным веществам, как и рододендроны, но терпят более высокое содержание извести в почве. Для их подкормки можно использовать препараты для рододендронов и других кислотолюбивых растений или специальные удобрения для гортензий. Они имеют сбалансированный состав и слегка подкисляют субстрат, что способствует здоровому росту этих кустарников.

[info_b]Вы можете выбрать как удобрение с замедленным высвобождением (для использования один раз в сезон), так и традиционное удобрение, которое необходимо продолжать вносить в последующие месяцы.[/info_b]

Если вы не хотите использовать минеральные удобрения, гортензии можно подкармливать органическими удобрениями после зимы. Что лучше всего подойдет?

Как обычный, так и кислый компост (с высокой долей хвои, хвойных шишек или древесных опилок). После зимы хорошо посыпать гортензию несколькими горстями компоста, а затем обильно полить.

(с высокой долей хвои, хвойных шишек или древесных опилок). После зимы хорошо посыпать гортензию несколькими горстями компоста, а затем обильно полить. Гранулированный навоз - равномерно распределите горсть навоза по почве вокруг кустарника и граблями перемешайте его с почвой. Затем обильно полейте.

- равномерно распределите горсть навоза по почве вокруг кустарника и граблями перемешайте его с почвой. Затем обильно полейте. Биогумус - его можно использовать для полива гортензий ранней весной. Разбавьте биогумус в соответствии с инструкциями на упаковке.

- его можно использовать для полива гортензий ранней весной. Разбавьте биогумус в соответствии с инструкциями на упаковке. Рого-копытная мука - используйте это натуральное, богатое азотом удобрение в соответствии с инструкциями производителя (обычно около 2 горстей). Поливайте гортензию сразу после обработки.

- используйте это натуральное, богатое азотом удобрение в соответствии с инструкциями производителя (обычно около 2 горстей). Поливайте гортензию сразу после обработки. Кофейная гуща - 1 чашка таких отходов рассыпается вокруг гортензии и перемешивается с верхним слоем почвы.

Однако помните, что самодельные и натуральные удобрения часто не могут удовлетворить высокие потребности гортензии в питательных веществах. Если наш кустарник плохо цвел в предыдущие годы и его состояние ухудшилось, лучше внести специализированное удобрение в дозировке, рекомендованной производителем.

Ранее Telegraf.news писал, что в марте также стоит найти время для ухода за тюльпанами, чтобы весной они пышно цвели. Когда молодые листья этих растений появятся из земли, стоит провести несколько простых процедур. Как ухаживать за тюльпанами в марте? Как подготовить их к предстоящему цветению? Вот несколько практических советов.

Сделайте эти 2 процедуры с тюльпанами в марте. Они порадуют потрясающим цветением