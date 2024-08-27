Почему пожелтели перья лука? Эксперт назвала 3 причины и 4 способа справиться с проблемой

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Опубликовано: 27.08.2024 09:27 , Обновлено: 27.08.2024

Лук - не только полезный корнеплод, но и источник ароматной и свежей зелени. Сочные стебли этого овоща - одна из самых популярных добавок к супам и салатам в течении сезона. Однако иногда случается так, что перья лука начинают желтеть и чахнуть. В чём может быть проблема и что делать, чтобы исправить ситуацию?

Желтеющие стебли лука - достаточно распространённая проблема на грядке, которая угрожает оставить огородников без свежей и желанной зелени. Причин у такого явления может быть несколько, и если определить проблему правильно, то ситуацию можно исправить. О том, как понять, что не так со стеблями лука, рассказала в TikTok. опытный садовод и автор блога “семена Алтая”.

По её словам, одной из причин, по которой перо лука начало желтеть, может быть вредитель - луковая муха . В таком случае перо лука начинает желтеть полностью и даже подгнивает у основания.

Луковая муха

Если вы заметили её присутствие на луке, то растение можно обработать “Табазолом” (смесь золы и табачной пыли) и зелёным мылом, которые можно купить в садоводческих магазинах. Сначала нужно обработать лук мылом, затем “Табазолом”.

Второй причиной пожелтения стеблей может быть недостаточный полив . Убедиться в том, достаточно ли влаги растению, можно, воткнув палку в землю грядки, где растёт культура на сантиметров 30. Выньте палку и посмотрите на неё. Если она сухой, значит, проблема кроется именно в недостаточном поливе.

Третьей причиной пожелтения перьев лука может быть дефицит азота . В этом случае желтеют в первую очередь кончики стеблей. Если причина в этом, то корнеплод можно подкормить мочевиной в пропорциях 1 столовая ложка на 10 литров воды. Поливать нужно строго под корень, не попадая на листья.

Заменить такую подкормку можно и домашним удобрением. Для этого нужно настоять 2 стакана куриного помёта в 10 литрах воды 4 дня. Подкормку также нужно внести строго под корень.

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