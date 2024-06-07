Это удобрение заставит огурцы расти, как сорняки. Вам понадобятся всего 2 ингредиента

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Опубликовано: 07.06.2024 10:35 , Обновлено: 18.07.2024

Июнь - идеальный месяц для удобрения огурцов. В период их активного роста и формирования плодов как никогда важно обеспечить их всеми необходимыми питательными веществами. Иногда огурцы вянут и медленно растут. В такой ситуации стоит обратиться к натуральным удобрениям, которые снабдят овощи ценными витаминами и минералами. Некоторые поливают огурцы молоком, и это действенный метод, хоть и несколько расточительный. Но есть дешёвый и простой способ сделать подкормку, которая сработает даже лучше молока. Вам понадобятся дрожжи и яичная скорлупа. С этим удобрением ваши огурцы начнут расти активнее любых сорняков.

Вырастить огурцы на приусадебном участке несложно, и с этим справится даже начинающий огородник. Выращивать огурцы и ухаживать за ними легче, чем за помидорами или клубникой. Однако обильное плодоношение и качество огурцов будут во многом от того, как хорошо вы будете их поливать и удобрять. Очень эффективной является подкормка из молока. Оно снабжает растения ценным кальцием, который ускоряет процессы роста и делает растения сильнее. Однако есть рецепт домашнего удобрения для огурцов, который ещё более эффективно стимулирует их цветение.

Как приготовить подкормку из дрожжей и скорлупы?

Сочетание дрожжей и яичной скорлупы заставит огурцы стремительно расти. Пекарские дрожжи благотворно влияют на растения и стимулируют ростовые процессы. Они укрепляют корневую систему и защищают от болезней. В свою очередь, яичная скорлупа прекрасно снижает кислотность рН почвы, а также содержит кальций, железо, цинк, кремний, серу и фтор.

Яичную скорлупу нужно растолочь в ступке и залить кипятком. Оставьте эту смесь на одну неделю. По истечении этого времени процедите настой через сито и добавьте воду, смешанную с дрожжами в пропорции 1:1. Перед каждым использованием разбавляйте огуречный кондиционер водой в соотношении 1:5. Поливайте им почву вокруг огурцов раз в неделю. Вы заметите эффект уже после нескольких применений.

Ранее Telegraf.news писал о том, что свежие и натуральные огурцы, помидоры и перцы со своей грядки — мечта любого огородника. Каждому хочется вырастить как можно больше овощей, не прибегая при этом к использованию химических удобрений из магазина. Если вы хотите избежать химикатов, попробуйте эти натуральные удобрения. Уверены — результат вас не разочарует.

Огурцы, помидоры и перцы будут расти как на дрожжах. Эти натуральные удобрения сможет приготовить каждый