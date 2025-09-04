Почему морковь не хранится? Эксперт объяснил, как избежать 3 самых частых ошибок

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Опубликовано: 04.09.2025 11:00 , Обновлено: 04.09.2025

Вырастить богатый урожай - это, как известно, только полдела, важно ещё и сохранить его на зиму, чтобы не свети на нет все свои летние труды. Белорусский агроном Пётр Ломонос назвал 3 наиболее распространённых ошибок, которые допускают дачники и огородники при сборе урожая моркови, из-за которых этот корнеплод точно не будет долго храниться после сбора.

Своими советами специалист поделился в TikTok-аккаунте сети магазинов для садоводов и огородников Procvetok. Ломонос объяснил, как и когда следует убирать морковь с грядок, чтобы она сохранилась до весны, а не начала загнивать в подвале уже через месяц-другой.

[inf]Пётр Ломонос - выпускник агротехнологического факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Агроном, селекционер, автор профильных книг и статей.[/inf]

Во-первых, агроном посоветовал не передерживать морковь на грядке . Несмотря на то, что позднеспелые сорта моркови (именно их сажают с расчётом на хранение до конца весны следующего года) могут расти в почве до конца сентября, нет никакой необходимости строго выжидать определённые сроки и ждать первых заморозков. В этом вопросе специалист рекомендовал ориентироваться не на календарь, а на состояние самого корнеплода.

“Появились белые корешки – значит, начался вторичный рост корней: они вытянут всю влагу и морковь быстро испортится. Появились трещины на моркови? Срочно убирайте, пока вся не потрескалась”, - описал Ломонос последствия слишком поздней уборки грядок.

Второй ошибкой специалист назвал распространённую практику выдёргивать морковку из почвы при сборе урожая. По словам агронома, так корнеплод можно повредить и занести инфекцию, после чего он точно не будет долго храниться. Вместо этого Ломонос посоветовал белорусам подкапывать грядку.

[inf]Опытные огородники рекомендуют использовать для этого обычные вилы, втыкая их сбоку от ряда морковки. Если использовать для этого лопату, велик риск подрезать корнеплод, особенно, если речь о длинных сортах. Выкапывая морковку, следует придерживать овощ за ботву руками и аккуратно вытаскивать его из почвы.[/inf]

В-третьих, Ломонос посоветовал уделить особое внимание времени уборки урожая . Убирать морковь он рекомендовал в сухую солнечную погоду, а вот от распространённой практики подсушивать выкопанный корнеплод на солнце специалист рекомендовал отказаться. Дело в том, что если оставить выкопанный овощ на грядке надолго, ботва начнёт вытягивать из корнеплода всю влагу, что сделает вашу морковку не такой сочной.

Поэтому опытные огородники рекомендуют оставлять морковку на грядке лишь пока вы выкапываете её, а затем - очистить от земли и тут же срезать всю ботву, а корнеплоды отправить на просушивание в хорошо проветриваемое сухое помещение.

[inf]Срок просушивания выкопанной и очищенной от ботвы моркови в среднем составляет 10-12 дней.[/inf]

Дополнительно Ломонос посоветовал дачникам и владельцам приусадебных участков не ограничиваться каким-то одним, любимым сортом морковки, а высаживать одновременно разные сорта. Так вы застрахуете себя от ситуаций, когда погодные условия окажутся не очень благоприятные для вашего любимого сорта. Изначально диверсифицировав свои посадки, вы получаете гарантию того, что по осени не останетесь без урожая вовсе.

Ранее Telegraf.news рассказал, как сохранить морковь на зиму (вплоть до весны) в домашних условиях. Есть несколько простых советов, которые помогут вам наслаждаться этим хрустящим и сладковатым овощем как можно дольше. Например, морковку можно положить на хранение в правильное место — тогда она останется свежей до 6 месяцев. А можно закатать — и есть ее круглый год.

Как и где хранить морковь? Так она точно переживет зиму (и не только)