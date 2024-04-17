Эта частая ошибка при поливе убьёт все цветы. Вот, что многие делают неправильно

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Опубликовано: 17.04.2024 16:24 , Обновлено: 17.04.2024

Эксперт по садоводству поделилась распространённой ошибкой, которую многие люди совершают при поливе своих растений. Будьте внимательны, и тогда ваши цветы не погибнут раньше времени.

Ошибка заключается в том, что при поливе растений многие из нас делают это “сверху”. Специалист заявила, что такой непреднамеренный способ может “способствовать развитию бактериальных и грибковых заболеваний”. Вместо этого нужно поливать растение у самого основания, и тогда оно “проживёт” гораздо дольше.

Кроме того, женщина рекомендовала избегать намокания листвы, поскольку эта не менее распространённая ошибка тоже может привести к преждевременной гибели сада, пишет издание Daily Star.

Эксперт по садоводству советует не пренебрегать бархатцами, так как они “помогают привлекать хороших вредителей и отпугивать плохих”. Помимо того, не стоит забывать про регулярную обработку растений от ненужных насекомых, которые часто “задерживаются” на нижней стороне листьев. Если вы обнаружили яйца вредителей, просто удалите их.

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