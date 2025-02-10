Это нужно сделать с деревьями в феврале всем белорусам. Яблони, груши и вишни порадуют ведрами урожая

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Опубликовано: 10.02.2025 10:20 , Обновлено: 10.02.2025

Нередко зимой на фруктовых деревьях остаётся некоторое количество листьев и плодов. Укутанные снегом, они выглядят красиво, однако опытные садоводы знают, что не опавшая вовремя листва может иметь достаточно серьёзные последствия. Но это не единственное, на что стоит обратить внимание белорусам в феврале. Telegraf.news узнал, какой ряд работ нужно провести в преддверии весны, чтобы подготовить сад к новому сезону. Тогда он впечатлит вас небывалым урожаем.

Чем опасны прошлогодние плоды и листва?

Кандидат биологических наук, агроном Елена Горбунова предупредила, что не опавшие осенью листья могут представлять серьёзную угрозу для здоровья фруктовых деревьев.

Хотя листья уже почти высохли, они всё ещё потребляют влагу, которая необходима дереву для успешной зимовки. Кроме того, они создают дополнительную нагрузку на ветки, увеличивая риск их поломки при снегопаде или ледяном дожде. Наконец, такие листья становятся источником различных заболеваний, как и оставшиеся на дереве мумифицированные плоды.

Также это идеальная среда для зимовки вредителей. Проснувшись весной, они атакуют деревья, поражая молодые побеги.

Почему листва и плоды осенью остаются на деревьях

Для этого есть несколько причин.

Нарушение в физиологических процессах дерева

Недостаток питательных веществ или неправильный уход могут привести к тому, что дерево не сможет сбросить осенью всю листву и плоды. Ещё одной причиной может быть избыточное использование азотных удобрений, которые стимулируют активный рост растения.

Климатические условия

В регионах с мягким климатом осень может быть достаточно тёплой, чтобы деревья продолжали поддерживать жизнедеятельность листьев и плодов. В таких условиях деревья могут не спешить сбрасывать листву, так как нет необходимости экономить ресурсы для зимовки.

Погодные аномалии

Иногда на процесс листопада могут влиять погодные условия. Если осень была слишком сухой или, наоборот, влажной, деревья могут задерживать сброс листьев, пытаясь сохранить влагу или избежать стресса от изменения условий окружающей среды.

Заболевания и вредители

Болезни и вредители также могут повлиять на способность дерева сбросить листья вовремя. Некоторые грибковые инфекции, такие как монилиоз, парша яблонь и груш, филлостиктоз, антракноз или альтернариоз вызывают мумификацию плодов, а насекомые-вредители ослабляют дерево, и оно не в состоянии сбросить листья.

Таким образом, причины того, почему листва и плоды остаются на деревьях осенью, разнообразны и зависят от множества факторов, включая вид дерева, климатические условия, состояние здоровья растения и его адаптационные механизмы.

Что делать, если дерево не сбросило всю листву?

В феврале ещё есть время, чтобы решить проблему. Во-первых, нужно вручную аккуратно удалить листья и плоды, проводя руками от основания веток к концам. Ни в коем случае нельзя с силой обрывать листву, рискуя повредить дерево.

Во-вторых, необходимо будет сжечь удалённую с дерева листву, чтобы избавиться от возможных болезней и вредителей.

В-третьих, весной нужно будет провести обработку дерева противогрибковыми препаратами для профилактики болезней.

В последующим за таким деревом нужно установить особое наблюдение. Необходимо будет контролировать питание и режим полива, вовремя обрабатывать повреждения ствола и веток и проводить профилактическую обработку фунгицидами. Также лучше будет на какое-то время воздержаться от сезонной обрезки, кроме удаления поражённых заболеваниями побегов.

Надлежащий уход позволит дереву самостоятельно преодолевать трудности и радовать вас обильным урожаем.

Что еще стоит сделать с деревьями в феврале?

Кроме того, февраль — хорошее время для начала обрезки деревьев и кустарников, чтобы обеспечить их здоровый рост в предстоящем сезоне. В случае с плодовыми деревьями, такими как яблони или груши, обрезка проводится для удаления мертвых, поврежденных или больных ветвей. Процедура позволяет лучше сформировать крону дерева, а также предотвращает развитие болезней и вредителей. Вот несколько советов по обрезке деревьев :

Обрезку плодовых деревьев лучше всего проводить в феврале, когда деревья находятся в состоянии покоя.

Удаляйте мертвые, больные и поврежденные ветви,

Обрезайте ветви, растущие внутри кроны дерева, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха,

Обрезайте ветки, растущие через другие ветки, чтобы избежать их изнашивания.

Обрезайте ветви, растущие под острым углом к ​​стволу, чтобы они не сломались под тяжестью плодов.

[info_b]Стоит помнить о необходимости защиты ран, образовавшихся после срезания, садовой мазью с добавлением фунгицидов.[/info_b]

В последний зимний месяц также стоит позаботиться об опрыскивании от болезней и вредителей, чтобы обеспечить растениям оптимальные условия роста. В зависимости от возникающих проблем можно использовать различные препараты, такие как фунгициды, инсектициды или акарициды. Однако важно использовать их в соответствии с рекомендациями производителя и обеспечивать безопасность при их использовании, например, используя соответствующие средства индивидуальной защиты.

Вы также можем распылять натуральные препараты, такие как экстракт тысячелистника или экстракт травы хвоща. Кроме того, стоит провести опрыскивание парафиновым маслом, которое уничтожает зимующие формы вредителей, а также эффективно ограничивает развитие некоторых насекомых.

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