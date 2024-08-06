"Белорусский арбурец" - Пользовательница TikTok показала странный урожай с грядки. Что за плоды?

🎥 Видео

Опубликовано: 06.08.2024 17:21 , Обновлено: 08.08.2024

Белоруска поделилась в TikTok видео с урожаем огурцов с грядки, которые внешне напоминают маленькие арбузы. Пользователи соцсети придумали много названий "новому сорту", а некоторые признались, что нечто подобное выросло и на их огороде.

По словам автора видеоролика, получившиеся огурцы не являются каким-то особым сортом. Такие плоды начали давать два куста из посева “обычных огурцов”.

“В этом году появилось много новых сортов овощей. Одни семена горохеля будут продавать скоро, у вас арбурец… Надо спешить сделать заказ”, - написала одна из пользовательниц соцсети под видео. Автор ролика согласилась и заметила, что “арбурец белорусский” стоит “запатентовать”.

“Продавайте их как мини-арбузы. Не благодарите. Если бизнес пойдёт, попрошу у семян”,- предложил ещё один пользователь в комментариях.

“Огурцы-черри”, - пошутил кто-то из подписчиков.

“А у меня арбузы в теплице такие. Уже подозрения закрались. Может они огурцы?” - задалась вопросом ещё одна белоруска.

К слову, автор видео оказалась не единственной обладательницей “нового сорта” огурцов. В комментариях некоторые белорусы признались, что на их грядках тоже выросли такие овощи.

“У меня тоже такие в этом сезоне”, - призналась одна подписчица.

“И у меня тоже один такой куст есть”, - добавила другая.

“Собирайте семена. Народ хочет таких огурцов”, - пошутила автор видео в комментариях.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусский производитель средств защиты растений Procvetok поделился в TikТok шпаргалкой, с помощью которой можно определить, чего не хватает огурцам, по форме их плодов. О чём говорят кривые и грушевидные огурцы и как исправить ситуацию?

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