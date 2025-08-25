Обязательно сделайте это с голубикой в конце августа-сентябре. Так вы решите судьбу следующего урожая

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 25.08.2025 14:34 , Обновлено: 25.08.2025

Конец лета и сентябрь - решающий период в выращивании голубики. В это время судьба урожая следующего года уже практически решена. Даже самые плодовитые сорта нуждаются в правильном уходе и удобрении после плодоношения. Только в этом случае вы сможете наслаждаться корзинами, полными сладких ягод, из года в год. Что нужно обязательно сделать после плодоношения?

После сбора урожая не переставайте ухаживать за кустарниками и поддерживать их в хорошем состоянии. Правильный уход и удобрение кустов:

укрепляет и восстанавливает их после плодоношения, которое является большой нагрузкой для растений;

готовит их к зиме и морозам, повышая устойчивость к стрессовым условиям;

защищает от вредителей и болезней, которые могут пережить зиму в почве и снова атаковать в следующем году;

помогает завязаться цветочным почкам.

Рассказываем о важных процедурах в конце августа-сентябре.

Прополка почвы под кустами

Очень важной процедурой для здоровья кустов является регулярная прополка почвы. Удаляя высокие сорняки, вы снижаете риск появления мелких грызунов, таких как мыши или полевки, которые могут повредить корневую систему голубики. Высокие и густые сорняки - идеальные укрытия, полные пищи для этих животных.

Удалив сорняки из-под голубики, вы одновременно уменьшите конкуренцию кустарников за питательные вещества.

Обрезка голубики после сбора урожая

Самая важная обрезка голубики, безусловно, проводится весной. Слишком сильная обрезка после плодоношения может стимулировать кустарник к прорастанию новых побегов, которые не успеют одревеснеть до наступления морозов.

Поэтому в конце лета - начале осени удалите с куста только зараженные и сухие побеги .

Стоит помнить, что сорта Blueray (Блюрей), Berkeley (Беркли), Earliblue (Эрлиблю), Darrow (Дарроу), Herbert (Герберт) и Jersey (Джерси) часто страдают от стеблевой болезни голубики.

Зараженные ветки следует обрезать чуть ниже места поражения. Удалите больные побеги и листья и немедленно выбросьте или сожгите, чтобы предотвратить распространение болезни.

Мульчирование голубики

Это стоит делать в течение всего вегетационного периода. Такая процедура защищает растения от чрезмерного высыхания почвы и роста сорняков. Однако после плодоношения рекомендуется обновить мульчу , которая могла частично разложиться.

Лучшая мульча для голубики — хвойная кора, сосновые шишки или частично компостированная древесная стружка. Они не только защитят почву под кустами, но и слегка подкислят её, высвобождая при разложении ценные питательные вещества. С приближением зимы насыпьте более высокие холмики мульчи, чтобы защитить корневую систему кустов от мороза.

Подкисление почвы

Голубика требует кислой почвы с pH 4,5-5,5. В течение вегетационного периода pH почвы может меняться под влиянием удобрений и дождей. Поэтому после плодоношения следует проверить pH почвы с помощью лакмусовой бумаги, жидкости Хеллига или лабораторного анализа почвы.

После плодоношения почву под голубикой можно подкислить, например, с помощью серной кислоты или специальных подкисляющих удобрений для голубики.

Чем удобрять голубику после плодоношения?

Удобрять голубику важно и после сбора урожая. Это укрепляет кусты, готовит их к зиме и способствует закладке цветочных почек, что важно для урожая следующего года. Состав удобрений, вносимых после плодоношения, очень важен. Они должны содержать компоненты, необходимые кустарникам в этот период.

Удобряя кусты после плодоношения натуральными удобрениями, такими как кислый торф и компост, вы улучшите общую структуру и состав почвы. Эти подкормки создадут благоприятные условия для роста и плодоношения кустов на следующий год.

Удобрение голубики азотом

Многие садоводы в конце лета и осенью по возможности избегают удобрений с азотом. Это связано с тем, что данное питательное вещество стимулирует развитие надземной части растения - пускает новые побеги, бутоны и способствует развитию плодов. Чрезмерная стимуляция азотом может быть опасна для растения с наступлением первых заморозков.

Однако в конце лета и в сентябре, когда день становится короче, а температура воздуха ниже, растение выпускает цветочные почки, которые зацветут на следующий год. Небольшое добавление азота в быстро усваиваемой форме, например, нитрата азота, увеличит количество бутонов на кустах, а значит, и урожай следующего года.

Фосфорные и калийные удобрения для голубики осенью

Осенью после сбора плодов важно укрепить голубику прежде всего калием в виде, например, сульфата калия. Калий в первую очередь повышает устойчивость растений к стрессовым условиям, в том числе к предстоящим заморозкам. Фосфор в этот период менее важен для голубики. Тем не менее, его стоит добавлять в осенние удобрения в дозе 3-6 г на м².

Известковое удобрение для голубики

В послеуборочный период также важно удобрять голубику известью. Прежде всего, этот элемент способствует развитию корней и укрепляет их, благодаря чему они становятся более устойчивыми к морозам и лучше усваивают питательные вещества весной.

Для голубики следует избегать известковых удобрений со щелочным pH, лучше выбрать удобрение с сульфатом кальция. Многие садоводы рекомендуют проводить внекорневую подкормку кальцием до опадения листьев.

Удобрение голубики серой, бором и цинком

Удобрение серой помогает подкислить почву. После сбора урожая чернику рекомендуется подкормить бором и цинком. Бор способствует развитию цветочных почек, а цинк повышает морозоустойчивость кустов.

А ранее Telegraf.news писал, что создание идеальных почвенных смесей для садовых и комнатных растений — настоящее искусство для многих цветоводов и огородников. Чтобы добиться плодородного субстрата, белорусы используют как популярные добавки — перлит и вермикулит, так и не всеми известный, но эффективный минерал — цеолит. Однако не все знают, что последний можно приобрести гораздо дешевле. Журналистка Telegraf.news узнала у садовода Екатерины Ямочки, какую пользу несёт цеолит растениям и как можно бюджетно заменить садовый минерал кошачьим наполнителем.

Как кошачий наполнитель поможет урожаю? Садовод рассказала, сколько добавлять в грунт