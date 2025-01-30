Оберните это вокруг деревьев - и гусеницы не поразят сад. Вот, что нужно успеть до конца весны

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Опубликовано: 30.01.2025 10:16 , Обновлено: 10.06.2025

С приходом тепла многие владельцы приусадебных участков начинают заниматься работами в саду. Позаботиться о плодовых деревьях можно уже сейчас, ведь ранняя весна пробуждает не только растения, но и вредителей, которые поспешат атаковать плоды при первой же возможности. Telegraf.news нашёл простой способ борьбы с паразитами на яблонях, грушах и сливах.

Какими бы не были чудесными сорта плодовых деревьев каждый из них подвержен нападению паразитов. Многие осуществляют обработку сада, но существуют недорогие способы противостоять вредителям без применения инвазивной химии.

Оберните стволы деревьев гофрокартоном

Ловчие пояса из гофрокартона задержат личинок паразитов, которые атакуют плодовые деревья

Так называемые ловчие пояса приобретают всё большее признание в среде садоводов. Сделать такое приспособление можно из подручных материалов и без использования каких-либо пропиток. Для этого отлично подойдёт гофрокартон. Этот материал часто используется в качестве упаковки для различных предметов, но также недорого продаётся отдельно, в том числе и на маркетплейсах.

Стяжки из гофрированного картона особенно хороши для фруктовых деревьев, таких как сливы, яблони и груши, которые наиболее часто подвергаются атакам вредителей, вызывающих заражение плодов. Однако этот метод также может быть эффективен и для других фруктовых и декоративных деревьев, в том числе каштанов и хвойных.

Гофрированный картон нужно обернуть вокруг ствола дерева. Это создаст ловушку для гусениц, которые будут блуждать по стволу в поисках укрытия. Таким образом, гофрокартон в своих складках задержит личинок садовой плодожорки, что позволит легко их удалять и сокращать популяцию.

Это простой и доступный способ снизить количество червей в саду.

Оптимально устанавливать такие пояса на деревья до начала июня. Однако в нынешнем году тепло пришло раньше, поэтому это можно сделать заранее. Важно регулярно заменять ловчие пояса. Первый гофрокартон меняют обычно спустя 1,5 месяца после начала лета. Следующий пояс заменяют уже поздней осенью или даже зимой. Заполненный личинками гофрокартон необходимо сжигать.

Гофрокартон ловит личинки плодожорок

Важно понимать, что кольцевание не сможет задержать все личинки плодожорки, которые присутствуют на дереве, и метод работает тогда, когда они уже заразили дерево. Обвязка из гофрированного картона, наклеенная на стволы деревьев, служит ловушкой для зрелых личинок яблонной плодожорки, когда они ползают по дереву в поисках места для окукливания.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорус опубликовал в TikTok ролик, где поделился лайфхаком по избавлению от муравьев на садовых деревьях. В комментариях некоторые отметили, что таким методом можно испортить кору деревьев, другие же делились своими способами избавления от этих насекомых.

«Способ рабочий, 100 процентов» — Белорус показал, как избавиться от муравьев на садовых деревьях. Что нужно делать?