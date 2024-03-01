"Некоторые сорта можете и не найти" - Белорусам посоветовали быстрее купить лук-севок. Почем уже продают?

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Опубликовано: 01.03.2024 12:49 , Обновлено: 01.03.2024

На рынке "Новый лебяжий" в таблицах под Минском уже появился лук-севок. Точные цены и представленные сорта рынок озвучил в своём Instagram-аккаунте.

В преддверии открытия дачного сезона белорусы устремились на рынки в поисках семян. На “Новом Лебяжьем” уже сейчас замечен широкий ассортимент, где можно найти севок на любой вкус. Цены стартуют от 4,50 рублей за килограмм. Подробные расценки “Лебяжий” озвучил в видео.

Мелкие годовалые луковицы лука выращивают из “чернушки”. Это довольно непросто сделать самостоятельно. И хотя продажа лука-севка начинается с февраля, наибольший спрос на него вырастает в марте.

“Конечно, можно купить лук в и позже, в апреле, но некоторые сорта можете уже и не найти. Поэтому, если ищете действительно хорошие, урожайные виды, лучше закупиться севком прямо сейчас, когда на Новом Лебяжьем он в максимальном наличии.”, — сообщил “Лебяжий” в Instagram.

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