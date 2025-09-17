Не забудьте сделать это с розами в сентябре. 5 процедур усилят цветение в следующем году

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Опубликовано: 17.09.2025 13:16 , Обновлено: 17.09.2025

Середина сентября — идеальный момент, чтобы уделить внимание кустам роз, одготовить их к более низким температурам и зимовке. Следует отказаться от обрезки и сосредоточиться на деликатных процедурах, которые дополнительно улучшат эстетические качества растений.

Как ухаживать за розами в сентябре?

В сентябре некоторые виды роз цветут повторно, и в это время на кусте легко заметить дикие побеги . Они отличаются цветом, формой листьев, шипами, а также не дают цветов. Такие побеги ослабляют растение и отнимают у него свет, воду и питательные вещества. Лучше всего удалять их полностью, у основания побега, с помощью секатора.

Сентябрь — это также время, когда продолжают расти сорняки. Поэтому стоит регулярно контролировать состояние клумбы, особенно если она ранее не была замульчирована. Удаление сорняков уже сейчас облегчит последующее окучивание, потому что почва будет чистой и подготовленной к любым процедурам, защищающим растение от мороза.

Если вы выращиваете плетистые розы, сентябрь — подходящее время для их подвязки . Побеги еще не одревеснели и сохраняют гибкость, поэтому их легче прикрепить. Это касается также экземпляров, сформированным не веером. При подвязывании следует помнить, что побеги нужно располагать горизонтально или под углом около 45 градусов, что значительно увеличивает цветение. Благодаря этому цветы появятся на всем растении, а не только в его верхней части.

Из-за достаточно высоких для сентября температур на некоторых розах может развиться мучнистая роса . Это в основном результат нехватки воды. В этом случае стоит применить опрыскивание специальными препаратами. Их эффективность в теплую и влажную погоду может быть слабее, но оно снизит риск грибковых заболеваний в следующем сезоне.

Обрезка или пригибание роз

Некоторые садоводы считают, что именно осенняя обрезка более благотворно скажется на растении. Например, научный сотрудник Ботанического сада Беларуси Ольга Дуброва рекомендует сделать обрезку в октябре. По её мнению, если не обрезать розу осенью, то слабые побеги отмёрзнут и могут сгнить, разнеся инфекцию по всему растению.

Однако есть и другой способ, который улучшит внешний вид куста и поспособствует завязыванию большего количества цветков. Этот метод называется пригибанием роз и заключается в аккуратном сгибании длинных стеблей к земле и их фиксации в дугообразной форме с помощью колышков. Благодаря этому розы начинают расти шире, что приводит к естественному загущению куста.

Этот трюк без обрезки заставит розы ломиться от цветов. Вот что нужно сделать в сентябре