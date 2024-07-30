"Не спешите копать" - Эксперт рассказал, как белорусам увеличить урожай картофеля на 70%

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Опубликовано: 30.07.2024 13:49 , Обновлено: 30.07.2024

Многие белорусы, занимающееся выращиванием картофеля на своих грядках, уже успели попробовать молодые корнеплоды. Однако выкапывать весь урожай ещё рано. Опытный агроном Пётр Ломонос рассказал в блоге производителя средств защиты растений Procvetok, что нужно делать, чтобы клубни картофеля стали крупнее на 70 процентов.

Для того чтобы клубни стали крупнее и улучшили свою лёжкость, необходимо подкормить корнеплод калийным удобрением.

Для этого нужно опрыскать ботву картофеля раствором сульфата калия в соотношении 20-30 г удобрения на 10 л воды.

[info_b]Сульфат калия - одно из самых популярных удобрений у огородников. Он не содержит хлора и очень эффективен для выращивания картофеля. При соблюдении дозировки сульфат калия абсолютно безопасен и обеспечит концентрированное и легко усвояемое питание для растений. Кроме того, сульфат калия повышает устойчивость растений к засухе, морозу, насекомым и болезням, тем самым повышая урожайность и качество.[/info_b]

Стоит такое удобрение не очень дорого. Один килограмм сульфата калия обойдётся белорусам в сумму около 7 рублей.

Ещё один важный шаг - удаление завязей ягод на картофеле. Они отнимают питание у клубней, а если осыплются на землю, то в следующем году на грядке появится много самосева.

Также стоит примять ботву картофеля садовыми граблями. Этот шаг также позволит питательным веществам быстрее перейти из куста в клубни, что улучшит качества урожая.

“И главное – не спешите копать! Дождитесь, пока вся ботва полностью высохнет, и тогда отличный урожай картофеля вам гарантирован!”, - сказал эксперт.

Ранее Telegraf.news писал о том, что молодой и ранний картофель очень часто считают одним и тем же. Однако между ними есть существенная разница, о которой не все знают. Почитайте, как отличить один от второго и сделать осознанный выбор в магазине.

Внимание на детали. Как отличить молодой картофель от раннего?