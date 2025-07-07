Не дайте фитофторе съесть ваши огурцы. Этот "коктейль" из 3 ингредиентов подействует как щит

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Опубликовано: 07.07.2025 13:20 , Обновлено: 07.07.2025

Чем обрабатывать огурцы, чтобы защитить их от фитофтороза (опасного грибкового заболевания)? Вместо химических препаратов можно использовать натуральные средства, которые не только безопасны для здоровья, но и эффективно борются с инфекцией.

Грибковые болезни, часто называемые фитофторозом, проявляются:

желтыми пятнами на листьях;

их потемнением и усыханием;

снижением урожайности.

Один из лучших способов профилактики — опрыскивание раствором на основе дрожжей и молока. Дрожжи образуют на поверхности растений микробиологическую защиту, а молоко содержит лактоферрин и ферменты, подавляющие развитие грибков.

Как приготовить “коктейль” для защиты огурцов?

Вам понадобятся:

100 г свежих дрожжей (или 25 г сухих);

1 л молока;

5 л воды.

Дрожжи растворите в молоке и оставьте в тепле на два часа. Затем смесь разбавьте водой, перелейте в распылитель и обработайте растения.

[info_b]Согласно рекомендациям, опрыскивание следует проводить раз в неделю для профилактики или каждые 3–4 дня при появлении признаков болезни.[/info_b]

По словам опытных садоводов, можно использовать и просто молоко - 1 л на 9 литров воды. Этот метод хорошо подойдет для томатов и картошки.

“На листьях поселяются молочные или кисломолочные бактерии. Они там заселяются и не дают туда попадать фитофторе. То есть, она там развиться не может, потому что есть другая конкурентная микрофлора”, — пояснил специалист Procvetok.

Альтернативные методы: сода, мыло и чеснок

Тем временем, если дрожжей и молока нет под рукой, можно использовать другие народные средства:

Сода и хозяйственное мыло — в 1 л воды растворяют 1 ч. л. соды и 0,5 ч. л. натертого мыла. Опрыскивают огурцы раз в неделю.

— в 1 л воды растворяют 1 ч. л. соды и 0,5 ч. л. натертого мыла. Опрыскивают огурцы раз в неделю. Чесночный настой — измельченную головку чеснока заливают 1 л теплой воды, настаивают сутки, затем разбавляют водой 1:1 и обрабатывают растения.

Таким образом, регулярная обработка огурцов натуральными составами поможет сохранить урожай и избежать распространения грибковых заболеваний.

Ранее Telegraf.news писал, что гниль огурцов — одна из самых распространенных проблем у белорусов в последние годы. Слишком большая влажность из-за постоянных дождей, на самом деле, не единичная причина. Самое обидное, когда растения выглядят отлично, а вот сами огурцы начинают гнить. Нашли натуральное и безвредное средство, которое может остановить напасть. Оно хорошо и при профилактике, когда завязь появилась только-только.

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