Не дайте фитофторе съесть ваши огурцы. Этот "коктейль" из 3 ингредиентов подействует как щит
Чем обрабатывать огурцы, чтобы защитить их от фитофтороза (опасного грибкового заболевания)? Вместо химических препаратов можно использовать натуральные средства, которые не только безопасны для здоровья, но и эффективно борются с инфекцией.
Грибковые болезни, часто называемые фитофторозом, проявляются:
- желтыми пятнами на листьях;
- их потемнением и усыханием;
- снижением урожайности.
Один из лучших способов профилактики — опрыскивание раствором на основе дрожжей и молока. Дрожжи образуют на поверхности растений микробиологическую защиту, а молоко содержит лактоферрин и ферменты, подавляющие развитие грибков.
Как приготовить “коктейль” для защиты огурцов?
Вам понадобятся:
- 100 г свежих дрожжей (или 25 г сухих);
- 1 л молока;
- 5 л воды.
Дрожжи растворите в молоке и оставьте в тепле на два часа. Затем смесь разбавьте водой, перелейте в распылитель и обработайте растения.
[info_b]Согласно рекомендациям, опрыскивание следует проводить раз в неделю для профилактики или каждые 3–4 дня при появлении признаков болезни.[/info_b]
По словам опытных садоводов, можно использовать и просто молоко - 1 л на 9 литров воды. Этот метод хорошо подойдет для томатов и картошки.
“На листьях поселяются молочные или кисломолочные бактерии. Они там заселяются и не дают туда попадать фитофторе. То есть, она там развиться не может, потому что есть другая конкурентная микрофлора”, — пояснил специалист Procvetok.
Альтернативные методы: сода, мыло и чеснок
Тем временем, если дрожжей и молока нет под рукой, можно использовать другие народные средства:
- Сода и хозяйственное мыло — в 1 л воды растворяют 1 ч. л. соды и 0,5 ч. л. натертого мыла. Опрыскивают огурцы раз в неделю.
- Чесночный настой — измельченную головку чеснока заливают 1 л теплой воды, настаивают сутки, затем разбавляют водой 1:1 и обрабатывают растения.
Таким образом, регулярная обработка огурцов натуральными составами поможет сохранить урожай и избежать распространения грибковых заболеваний.
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