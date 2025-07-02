Как избежать гнили молодых огурчиков? Этот натуральный раствор поможет в профилактике и при первых признаках

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 02.07.2025 09:54 , Обновлено: 02.07.2025

Гниль огурцов — одна из самых распространенных проблем у белорусов в последние годы. Слишком большая влажность из-за постоянных дождей, на самом деле, не единичная причина. Самое обидное, когда растения выглядят отлично, а вот сами огурцы начинают гнить. Нашли натуральное и безвредное средство, которое может остановить напасть. Оно хорошо и при профилактике, когда завязь появилась только-только.

Почему гниет завязь и молодые огурчики?

Огурцы, выращиваемые в грунте, подвержены многим заболеваниям , которые могут значительно снизить урожайность или даже привести к полной его потере.

Избыточная влажность - слишком частый полив или дождливая погода приводят к гниению корней и плодов, лежащих на земле. Влажность также благоприятствует развитию многих грибковых патогенов, таких как ложная и мучнистая роса.

- слишком частый полив или дождливая погода приводят к гниению корней и плодов, лежащих на земле. Влажность также благоприятствует развитию многих грибковых патогенов, таких как ложная и мучнистая роса. Грибковые заболевания - наиболее распространены ложная мучнистая роса, антракноз и склеротиниоз, которые развиваются как раз в условиях высокой влажности.

- наиболее распространены ложная мучнистая роса, антракноз и склеротиниоз, которые развиваются как раз в условиях высокой влажности. Недостаток циркуляции воздуха - слишком густые посадки затрудняют проветривание растений. Частая посадка растений ограничивает циркуляцию воздуха, что еще больше усугубляет проблему влажности и создает идеальные условия для развития болезней.

- слишком густые посадки затрудняют проветривание растений. Частая посадка растений ограничивает циркуляцию воздуха, что еще больше усугубляет проблему влажности и создает идеальные условия для развития болезней. Недостаток питательных веществ - особенно нехватка кальция и калия повышает восприимчивость к болезням.

Другим важным фактором, влияющим на здоровье огурцов, является состояние почвы и наличие или отсутствие питательных веществ. Стерильная, бедная питательными веществами или имеющая неправильный pH почва ослабляет растения, делая их более восприимчивыми к болезням.

Дефицит макро- и микроэлементов нарушает правильный рост и развитие огурцов, ослабляя их иммунную систему.

С другой стороны, чрезмерное удобрение , особенно азотом, может привести к обильному росту зеленой массы, но происходит это за счет развития плодов.

Неправильная структура почвы, например, слишком тяжелая и заболоченная, затрудняет дренаж и способствует сохранению избыточной влажности в корневой зоне, что способствует болезням корней и фитофторозу .

Стоит помнить, что грибковые споры, бактерии и вирусы могут прекрасно перезимовать в остатках растений на грядке. А значит отсутствие севооборота, т. е. выращивания огурцов на одном и том же месте из года в год, увеличивает риск накопления в почве патогенов, специфичных для этого растения.

Самый простой способ помочь огурцам быть здоровыми

Чесночный раствор — отличный способ защиты растений от грибковых заболеваний. Он не исправит состояние почвы и не заставит вас поливать огурцы правильно (об этом вы должны позаботиться отдельно). Однако спрей из воды и чеснока может помочь бороться с последствиями.

Все знают, что чеснок считается природным антибиотиком, обладающим фунгицидными свойствами. Его даже рекомендуют для профилактики простуды у людей. Впрочем, он прекрасно справляется и с некоторыми болезнями растений. Чеснок способен укрепить иммунитет и огурцов.

Приготовить раствор для опрыскивания огурцов на основе чеснока очень просто. Просто раздавите несколько свежих зубчиков чеснока и добавьте воды.

[inf]Примерные пропорции: Измельчите 200 грамм чеснока (зубчики, но, что важно, подойдут даже листья) и залейте 5 литрами воды.[/inf]

Важно, чтобы чеснок был хорошо раздавлен и пустил сок. Смешанный с водой чеснок настаиваете примерно 4 часа, а по истечении этого времени тщательно процедите.

Перелейте приготовленный раствор в бутылку с распылителем и опрыскивайте огурцы в бездождливые вечера. Делайте это один раз в неделю . Вы можете проводить такую обработку даже, если на огурцах нет признаков гниения для профилактики .

Ещё способы спасти урожай огурцов в июле

1. Правильный полив

Поливайте утром, чтобы растения успели высохнуть до вечера.

Используйте теплую воду (выше 20° ) - холодная вода вызывает стресс.

Избегайте попадания воды на листья, поливайте непосредственно под корень.

В жару поливайте ежедневно (10-12 л на м²), в прохладные дни - каждые 2-3 дня.

2. Мульчирование почвы

Замульчируйте почву соломой, опилками или агроволокном, чтобы плоды не лежали на влажной земле.

Мульча также уменьшает испарение воды и подавляет рост сорняков.

3. Подкормить растения правильно

В июле используйте удобрения, богатые калием и фосфором, которые укрепляют растения: Раствор древесной золы (1 стакан на 10 л воды)

Удобрение из крапивы или других сорняков

Раствор коровяка (1:10 с водой) с добавлением сульфата калия

Избегайте избытка азота, который способствует заболеваниям.

Ещё способ спасти огурцы:

4. Правильный уход