Когда белорусам сажать лук в марте 2024 года? Не пропустите самые подходящие дни

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Опубликовано: 08.03.2024 08:00 , Обновлено: 07.03.2024

В последнее время погода за окном намекает белорусам о том, что пора в огород. Для того, чтобы осенью собрать хороший урожай, нужно с умом подойти к посадке уже сейчас. Когда в марте лучше всего сажать лук? Давайте разбираться.

Согласно лунному календарю на март 2024 года, который опубликовала Белорусская сельскохозяйственная библиотека НАН Беларуси, наиболее благоприятными периодами являются:

для лука на перо — 11 и 12 марта;

— 11 и 12 марта; для лука на репку — 27-31 марта;

— 27-31 марта; для лука-чернушки на севок — 27-31 марта;

— 27-31 марта; для лука-порея — 11 и 12, а также 15-19 марта.

Согласно календарям, фазы луны в марте 2024 года могут повлиять как на корни растений, так и на надземную их часть. Посадка семян в определённый лунный день может ускорить их всход, рост, оказать воздействие на плоды будущих растений, утверждают астрологи электронного журнала 365luna.com.

Какие дни в марте наиболее благоприятны для дачников?

Убывающая Луна — 1-9 и 26-31 марта. В эти дни рекомендуется сеять и высаживать корнеплоды, луковичные и бобовые растения.

Новолуние — 10 марта. Этот день считается самым неблагоприятным для посадки растений. Накануне и на следующий день также не следует заниматься сельскохозяйственными работами — посевом, посадкой, пикированием, рыхлением, окучиванием, подкормкой и другими.

Растущая Луна — 11-24 марта. В этот период астрологи посоветовали заняться растениями, особенно — овощами. Их можно пересаживать и обрабатывать, а также рыхлить почву. Во время растущей Луны рекомендуется сажать деревья, кустарники, зелень и бахчевые культуры.

[info_b]Лук плохо растёт, если ему приходится “делить” место с другими растениями, поэтому регулярно очищайте грядку от сорняков. Кстати, оптимальное расстояние между саженцами обычно составляет около 10-15 сантиметров. [/info_b]

Что важно знать о выращивании лука? 5 полезных советов

Учитывайте глубину. Семена нужно сажать в землю на 2–3 см, а севок — примерно на 0,5 см от «плечиков» Вспомните, что росло на грядке до лука. Хорошими “предшественниками” являются огурцы, томаты, горох, капуста и картофель. А вот плохими — растения, которые относятся к семейству луковых (соответственно, лук и чеснок). Выбирайте для посадки освещённые участки огорода. В тени лук будет расти хуже. Также не стоит забывать про удобрения. Для посадок хорошо подойдут нейтральные почвы, на которые можно насыпать золу. А вот слабокислая земля нуждается в меле или доломитовой муке.

[info_b] Важно! Мокрый лук сажать нельзя, поскольку возникает корневая гниль и происходит загнивание луковицы. Можно посадить немного пророщенный лук, когда стебелёк чуть-чуть вылез. Но мокрый — ни в коем случае.[/info_b]

Чем лук можно подкормить?

Агрономы назвали 3 эффективных вида удобрений , которые подходят для любого сорта.

Нитрат амония и мочевина. Растворите 15 граммов аммиачной селитры или 10 граммов мочевины на 10 литров воды. Используйте этот раствор 2-3 раза за сезон. Навоз и куриный помёт . Навоз нужно разбавить водой в соотношении 1:20. Помёт можно использовать в более концентрированном виде – 1:20. Поливайте приготовленным раствором раз в месяц. Древесная зола. Используйте полстакана золы на ведро воды и поливайте таким раствором лук каждую неделю.

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