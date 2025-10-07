Надо ли обрезать плодовые деревья и кусты осенью? Биолог объяснила, как не навредить будущем урожаю

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Опубликовано: 07.10.2025 15:42 , Обновлено: 07.10.2025

Следует белорусам перед закрытием дачного сезона осенью обрезать плодовые деревья и ягодные кустарники? Садовод-биолог Юлия Кондратенок объяснила, каким видам это может навредить и даже уничтожить, а для каких садовых растений станет залогом хорошего урожая в будущем году.

К середине календарной осени дачники берутся за последние садовые дела сезона - подготовке участка к зиме. Когда все грядки опустошены и укрыты мульчей, единственное, что остаётся сделать до первых морозов - подготовить к зимней спячке ягодные кустарники и плодовые деревья.

Последние Юлия Кондратенок в блоге белорусского производителя средств защиты растений Procvetok в TikТok призвала белорусов ни в коем случае не подрезать по осени, оставив эту действительно важную для хорошего урожая процедуру на конец зимы - начало весны.

По словам специалиста, если осенняя обрезка может показаться хорошей идеей, ведь пока днём не так холодно, как ранней весной, до начала сокодвижения (именно тогда эксперты рекомендуют проводить обрезку и формовку крон плодовых деревьев ). Однако осенняя обрезка может стать попросту губительной для растения и похоронить все ваши труды и надежды на богатый урожай в будущем сезоне.

“Сейчас в воздухе просто море спор опасных болезней, и они только и ждут свежих ранок, чтобы проникнуть внутрь дерева. Поэтому серьезную обрезку – формирующую, омолаживающую, снижение кроны – оставляем на конец зимы и весну”, - назвала главную причину такого выбора времени обрезки плодовых деревьев Кондратенок.

Осенью же, по словам специалиста, можно провести так называемую санитарную обрезку. Она заключается в удалении больных, надломанных и засохших веток, а также в удалении корневой поросли вокруг ствола. Её следует подрезать у самого основания.

А вот с ягодными кустарниками, такими как смородина, крыжовник, голубика, история прямо противоположная. Их, по словам Кондратенок, осенью можно смело обрезать (кстати, осень считается идеальным временем и для посадки новых кустов). Главным нюансом при обрезке кустарников является их обязательная последующая обработка. Она необходима по той же причине, что и для деревьев - через открытые срезы в растение могут проникнуть возбудители нежелательных фитозаболеваний.

Для обработки кустов после осенней обрезки специалист посоветовала использовать широко распространённые препараты меди, такие как, например, бордоская жидкость. Ею можно продезинфицировать не только срезы, но и трещинки на стволах и ветках.

Ранее Telegraf.news рассказал, что для некоторых растений обрезка ранней осенью, до того, как те уйдут в зимнюю спячку, может оказаться по-настоящему губительной. Белорусский производитель средств защиты растений Денис Лабков в TikTok-аккаунте своего магазина назвал 5 видов растений, которые не следует обрезать осенью, чтобы они точно зацвели и принесли урожай в будущем году.

Эти 5 видов растений белорусам посоветовали не обрезать осенью – «Не зацветут и даже погибнут!»