Начните поливать голубику в апреле этим раствором. Ягоды будете собирать вёдрами

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Опубликовано: 10.04.2025 10:23 , Обновлено: 10.04.2025

Весна в самом разгаре, а вместе с ней и садовые работы. В апреле неплохо бы начать удобрять голубику. Для этого можно использовать натуральное средство, которое наверняка уже есть в вашем кухонном шкафу. Это обеспечит обильный и сочный урожай.

Голубика - один из самых популярных плодовых кустарников для сада. Летом она приносит сочные плоды, которые хорошо сочетаются с пирогами, десертами и овсянкой. Также ничто не мешает вам есть их прямо с куста.

Однако для того чтобы растение приносило много качественных плодов, за ним нужно правильно ухаживать. Помимо прочего, голубику нельзя выращивать без удобрений. Вам не нужно покупать дорогие удобрения. Все необходимое можно найти на своей кухне.

Как ухаживать за голубикой? Самые важные правила

Голубику следует высаживать в теплом и солнечном месте, хотя она будет хорошо себя чувствовать и в частичной тени. Почва должна быть гумусной, богатой органическими веществами, водопроницаемой, слегка влажной и обязательно кислой.

В периоды без дождей растение нуждается в поливе, так как чувствительно к засухе. Субстрат лучше всего выстилать опилками или торфом, чтобы поддерживать высокую влажность подстилки.

Одним из важнейших видов ухода за этим кустарником является обрезка . Ее следует проводить начиная с четвертого года, удаляя самые старые, тонкие и пересекающиеся побеги. Вместо них нужно оставлять самые сильные и молодые.

Голубика достаточно морозостойка, поэтому не нуждается в укрытии на зиму. Однако, когда появляются цветочные почки, а синоптики предсказывают весенние заморозки, кусты лучше укрыть флисом.

Не стоит забывать об удобрении растения весной. С правильными удобрениями голубика будет расти как никогда раньше.

Натуральное удобрение для голубики, идеально подходящее для закисленной почвы

Начнем с того, что перемешивание почвы с торфом не только способствует сохранению влаги в почве. Кроме того, он улучшает структуру почвы, что способствует развитию корневой системы растений. Именно поэтому садоводы рекомендуют вносить в почву одно ведро торфа раз в месяц.

Натуральное удобрение для голубики призвано подкислять субстрат. Это важно, если реакция слишком щелочная. На помощь приходит… яблочный уксус. Как сделать из него питательное вещество?

Просто смешайте полстакана яблочного уксуса с 4 л воды и поливайте этим раствором голубику до тех пор, пока pH почвы не станет равным 5.

Также некоторые садоводы вносят под кусты обыкновенный столовый уксус - в пропорциях 100 гр на 10 л воды.

Периодическое использование такого удобрения (примерно раз в месяц) может значительно улучшить состояние кустов. В результате они будут лучше расти, а урожай будет более обильным.

Ранее Telegraf.news писал — чтобы обеспечить здоровый рост и обильное плодоношение, стоит позаботиться не только о правильных почвенных условиях и положении при посадке весной, но и о правильном сочетании с другими растениями. Узнайте, какие растения стоит сажать рядом с голубикой, а от каких лучше отказаться.

Эти 5 растений нужно посадить рядом с голубикой. Так повысите урожайность и улучшите рост