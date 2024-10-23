"Морковь с ума сошла" - Белорусский блогер показал, какой урожай вырастил из "контрабандных" польских семян

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Опубликовано: 23.10.2024 11:13 , Обновлено: 23.10.2024

Белорусский блогер похвастался своим урожаем моркови, которая, по его словам, в этом году просто "сошла с ума". Мужчина посетовал, что не знает, куда её девать, ведь в морозилку уже не вмещается "больше 100 кг морковки". Комментаторы не только осыпали мужчину завистливыми ремарками, но охотно поделились опытом хранения обильного урожая.

Ролик в своём TikTik аккаунте разместил белорусский блогер под ником pavel.valatsuga.

“Посмотритте, что в этом году творится с морковью. Во какую вырастил”, - похвастался автор ролика, продемонстрировав огромные корнеплоды длиной в две ладони взрослого мужчины.

Мужчина рассказал, что ничего сверхъестественного для того, чтобы вырастить таких “гигантов” на своём огороде он не предпринимал, а “морковь сошла с ума” попросту. Впрочем, он признался, что в качестве семян использовал “польскую контрабанду” сортов “Нантская” и “Ленка”.

[info_b]Говоря о “контрабанде”, мужчина подразумевает действующие правила провоза семян через границу физическими лицами. Дело в том, что горшечные растения, саженца, а также семена в Беларуси относятся к категории товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, и провезти их через границу без соответствующей документации не так просто. Впрочем, импортные семена можно свободно купить в магазинах, если они были легально ввезены предпринимателями после получения соответствующих документов. [/info_b]

Что же до богатого урожая, то в комментариях поделились несколькими способами, которые наравне с заморозкой помогут переработать и сохранить даже большие объёмы корнеплода:

высушить в сушилке, порезав на кубики - объём уменьшается “раз в 20”, утверждают комментаторы, а овощ при этом “не теряет своих свойств;

замариновать часть в виде салата “по-корейски”;

спустить в погреб, оставив, например, в ёмкостях в сухим песком;

оставить часть урожая на грядке, не выкапывая, укрыв спанбондом, до весны;

продать часть урожая или вовсе раздать соседям.

Ранее Telegraf.news рассказал о некоторых хитростях, которые помогут сохранить морковку сочной на протяжении всей зимы и избежать её гниения до самой весны.

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