Морковь не будет трескаться, если польете ее этим домашним настоем. Достаточно раза в 2 недели
Морковь — одна из самых популярных корнеплодных культур, однако далеко не на каждом огороде она растет без проблем. Иногда корнеплоды растрескиваются, и огородники ищут причины этого явления. Почему так происходит? Как предотвратить повреждения и улучшить вкус и объем урожая? Вот рецепт отличной домашней подкормки.
Почему морковь трескается и лопается?
Хотя морковку нельзя назвать капризной культурой, ее выращивание не всегда проходит гладко. Даже при правильном уходе корнеплоды могут вырасти кривыми, короткими или покрытыми трещинами. В некоторых случаях на них появляются следы гниения, из-за которых урожай становится непригодным в пищу.
Садоводы считают, что главная причина растрескивания — стресс из-за перепадов влажности .
Корнеплоды повреждаются, если полив неравномерный, и растения периодически страдают от засухи. Для моркови критически важно поддерживать стабильную влажность почвы — грунт должен быть слегка увлажненным, без пересыхания или заболачивания.
Однако перепады влажности — не единственная возможная причина. Проблема может быть связана и с другими факторами:
- слишком густой посев;
- тяжелая, глинистая почва, склонная к образованию корки;
- повреждение вредителями, например, нематодами (круглыми червями) или тлей.
[info_b]Кстати, аналогичная проблема бывает у томатов — их плоды трескаются из-за избытка азота или нехватки микроэлементов (бора, кальция, цинка).[/info_b]
Как предотвратить растрескивание?
К счастью, избежать проблем можно, соблюдая несколько правил:
- выбирать рыхлую, богатую перегноем почву;
- не загущать посевы (семена можно смешать с песком или торфом);
- поливать регулярно;
- мульчировать грядки для сохранения влаги.
При этом не стоит сажать морковь сразу после внесения навоза или компоста — их запах может привлечь вредителей.
Домашняя подкормка для крепкой морковки
Азотные удобрения в открытом грунте следует использовать осторожно. Если почва была хорошо подготовлена, от них можно и вовсе отказаться. Вместо этого специалисты рекомендуют натуральную подкормку, которая не только защитит морковь от трещин, но и сделает ее слаще и сочнее.
Для приготовления понадобится всего три ингредиента:
- луковая шелуха;
- янтарная кислота в таблетках;
- вода.
Рецепт:
- Шелуху от 1,5 кг лука залить 1 л воды, довести до кипения.
- Снять с огня, накрыть и настоять 2 дня.
- Процедить, добавить 1 измельченную таблетку янтарной кислоты (продается в аптеках).
- Разбавить 9 л чистой воды.
Готовым раствором морковь поливают раз в две недели, прямо до сбора урожая.
Ранее Telegraf.news писал, что для получения максимального урожая важно обеспечить моркови надлежащую защиту от болезней, которые могут подавлять рост растений. Достаточно использовать простую смесь, и никакие болезни не коснутся нашего урожая.
Как спасти морковь от болезней? Полейте её этим проверенным раствором