Морковь не будет трескаться, если польете ее этим домашним настоем. Достаточно раза в 2 недели

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Опубликовано: 10.07.2025 11:23 , Обновлено: 10.07.2025

Морковь — одна из самых популярных корнеплодных культур, однако далеко не на каждом огороде она растет без проблем. Иногда корнеплоды растрескиваются, и огородники ищут причины этого явления. Почему так происходит? Как предотвратить повреждения и улучшить вкус и объем урожая? Вот рецепт отличной домашней подкормки.

Почему морковь трескается и лопается?

Хотя морковку нельзя назвать капризной культурой, ее выращивание не всегда проходит гладко. Даже при правильном уходе корнеплоды могут вырасти кривыми, короткими или покрытыми трещинами. В некоторых случаях на них появляются следы гниения, из-за которых урожай становится непригодным в пищу.

Садоводы считают, что главная причина растрескивания — стресс из-за перепадов влажности .

Корнеплоды повреждаются, если полив неравномерный, и растения периодически страдают от засухи. Для моркови критически важно поддерживать стабильную влажность почвы — грунт должен быть слегка увлажненным, без пересыхания или заболачивания.

Однако перепады влажности — не единственная возможная причина. Проблема может быть связана и с другими факторами:

слишком густой посев;

тяжелая, глинистая почва, склонная к образованию корки;

повреждение вредителями, например, нематодами (круглыми червями) или тлей.

[info_b]Кстати, аналогичная проблема бывает у томатов — их плоды трескаются из-за избытка азота или нехватки микроэлементов (бора, кальция, цинка).[/info_b]

Как предотвратить растрескивание?

К счастью, избежать проблем можно, соблюдая несколько правил:

выбирать рыхлую, богатую перегноем почву;

не загущать посевы (семена можно смешать с песком или торфом);

поливать регулярно;

мульчировать грядки для сохранения влаги.

При этом не стоит сажать морковь сразу после внесения навоза или компоста — их запах может привлечь вредителей.

Домашняя подкормка для крепкой морковки

Азотные удобрения в открытом грунте следует использовать осторожно. Если почва была хорошо подготовлена, от них можно и вовсе отказаться. Вместо этого специалисты рекомендуют натуральную подкормку, которая не только защитит морковь от трещин, но и сделает ее слаще и сочнее.

Для приготовления понадобится всего три ингредиента:

луковая шелуха;

янтарная кислота в таблетках;

вода.

Рецепт:

Шелуху от 1,5 кг лука залить 1 л воды, довести до кипения. Снять с огня, накрыть и настоять 2 дня. Процедить, добавить 1 измельченную таблетку янтарной кислоты (продается в аптеках). Разбавить 9 л чистой воды.

Готовым раствором морковь поливают раз в две недели, прямо до сбора урожая.

Ранее Telegraf.news писал, что для получения максимального урожая важно обеспечить моркови надлежащую защиту от болезней, которые могут подавлять рост растений. Достаточно использовать простую смесь, и никакие болезни не коснутся нашего урожая.

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