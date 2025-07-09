Листья помидоров начали желтеть? Немедленно сделайте это, чтобы предотвратить катастрофу

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Опубликовано: 09.07.2025 13:56 , Обновлено: 09.07.2025

Помидоры – одна из самых популярных культур у садоводов, однако пожелтение листьев может омрачить радость от их выращивания. Основные причины этой проблемы – грибковые заболевания, нехватка питательных веществ и капризы погоды. Однако ситуацию можно довольно быстро исправить, если проблема не вызвана вирусами.

Почему желтеют листья у томатов?

Пожелтение листьев – симптом, который может указывать на различные нарушения. Чтобы помочь растениям, важно сначала определить источник проблемы.

Вирусы

Если листья томатов желтеют, скручиваются, а урожайность падает – возможно, это действие вирусов.

Речь идет о таких вирусах, как ToCV (Tomato chlorosis virus, вирус хлороза томатов) и TYLCV (Tomato yellow leaf curl virus, Вирус жёлтой курчавости листьев томата), которые переносятся белокрылками – мелкими белыми насекомыми.

Вирус хлороза томатов ( ToCV) вызывает пожелтение листьев, особенно старых, расположенных в нижней части растения, между жилками — это называется межжилковым хлорозом. Со временем листья могут стать толще, ломкими и даже отмереть (это называется некрозом).

[info_b]Вирус вырабатывает особый белок p22, который проникает в защитные механизмы растения и «отключает» одну из его систем — путь гормона абсцизовой кислоты (АБК) . АБК — это фитогормон, помогающий растениям справляться со стрессом, таким как засуха или атака патогенов. Когда вирус «взламывает» этот путь, растение становится беззащитным, и вирусу становится легче распространяться, заражая другие части растения.[/info_b]

В свою очередь вирус желтой курчавости листьев томата (TYLCV) поражает молодые листья на верхушке растения, вызывая их скручивание, деформацию и пожелтение . Они выглядят так, будто их раздавили в ладони. Растение перестает нормально расти, а урожайность может снизиться на 90–100%.

Ошибки полива

Избыточный полив – частая ошибка, приводящая к кислородному голоданию корней и пожелтению листьев.

В то же время недостаток воды вызывает увядание.

Оптимальный вариант – умеренно влажная почва, «как отжатая губка».

Грибки и бактерии

Грибковые и бактериальные заболевания – ещё один фактор, вызывающий пожелтение листьев.

Фузариоз (гриб Fusarium): начинается с нижних листьев, которые желтеют и опадают.

(гриб Fusarium): начинается с нижних листьев, которые желтеют и опадают. Мучнистая роса : белый налет, со временем желтеющий.

: белый налет, со временем желтеющий. Бактериальная пятнистость (Xanthomonas): желтые пятна, переходящие в некроз.

Недостаток питательных веществ

Нехватка питательных веществ также проявляется пожелтением:

азот – бледнеют старые листья;

калий – желтые «обожженные» края;

железо – хлороз на молодых листьях (светло-желтые пятна между жилками)

магний - листья становятся “мраморными”.

Кроме того, без магния, серы, цинка и кальция томаты слабеют и дают меньше плодов.

Неблагоприятные погодные условия

Резкие перепады температуры, особенно ночью, затрудняют усвоение питательных веществ, что, к сожалению, приводит к увяданию листьев.

С другой стороны, яркий солнечный свет обжигает листья, оставляя некрасивые ожоги, а недостаток света (менее 6-8 часов в сутки) ухудшает фотосинтез.

Как спасти томаты?

Грибковые заболевания представляют серьёзную угрозу для томатов, но соответствующие меры могут эффективно ограничить их распространение.

Например, регулярно удаляйте больные листья , особенно те, которые соприкасаются с землёй, поскольку влага способствует росту патогенов, вызывающих фузариозное увядание и мучнистую росу.

Применяйте фунгициды согласно инструкции производителя, чтобы уничтожить инфекцию до её распространения на всё растение.

Мульчирование почвы соломой или корой создаёт дополнительный защитный барьер, способствующий здоровой корневой системе и сдерживающий рост грибков.

Не менее важно обеспечить томаты необходимыми питательными веществами. Анализ почвы точно определит дефицит азота, калия, магния и железа. Используйте сбалансированные многокомпонентные удобрения, предназначенные для томатов, или хорошо перепревший компост, который содержит питательные вещества в мягкой форме.

Если листья желтеют из-за дефицита магния, эффективным средством является раствор английской соли (сульфата магния) : разведите 1-2 столовые ложки соли в литре воды и внесите его по листьям или непосредственно в почву. Однако избегайте чрезмерного удобрения, которое может привести к буйному росту листьев в ущерб плодам, ослабляя растение и его иммунитет.

Кроме того, боритесь с белокрылками — основными переносчиками вируса — с помощью защитных сеток и садовых масел, которые эффективно снижают популяцию вредител я.

Если вы заметили симптомы вируса, такие как пожелтение и скручивание листьев, немедленно удалите и уничтожьте зараженные растения , чтобы предотвратить распространение болезни на здоровые растения. Своевременное реагирование поможет вам спасти остальной урожай от катастрофы.

К слову, иногда пожелтение листа означает не болезнь, а просто старость. В таком случае его нужно удалить.

Ранее Telegraf.news писал, что автор профильного канала для садоводов-любителей в TikTok рассказала, что делать с проблемой, когда листья на томатах закручиваются, приобретают не самый эстетичный вид. А самое главное — последствием чего является.

Почему листья на томатах скручиваются? Эксперт рассказала «куда бежать» и «что делать»