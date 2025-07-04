Почему листья на томатах скручиваются? Эксперт рассказала "куда бежать" и "что делать"

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Опубликовано: 04.07.2025 12:04 , Обновлено: 04.07.2025

Автор профильного канала для садоводов-любителей в TikTok рассказала, что делать с проблемой, когда листья на томатах закручиваются, приобретают не самый эстетичный вид. А самое главное - последствием чего является.

“Сколько лет мы ведём блог, столько лет нам приходит этот вопрос. Почему скручиваются листья на томатах? Вообще, страшно ли это? Куда бежать? И что делать?” — начала своё видео эксперт профильного TikTok-канала о проблемах, которыми делятся с ней любители-огородники.

По словам эксперта, ничего страшного в этом нет. В качестве примера она показала в одной и той же теплице две грядки, где на одной томаты со скрученными листьями, а прямо рядом — нет.

“Почему? Потому что растения приспособлены к разным условиям роста. Томаты начинают крутить листья в 99% случаев тогда, когда им не подходят условия: когда им слишком жарко, слишком влажно, либо перелили, либо недолили и так далее”, — рассказала автор видео.

На самом деле, всё зависит от сорта томатов. “Есть растения с более высоким адаптационным потенциалом … Просто плюс 40, плюс 50 в теплицах и выше бывает. А есть томаты с прекрасным урожаем, это, например, Королевич — ранний, индетерминантный, крупноплодный томат, которому не нравятся такие условия, не нравится ему жара”, — пояснила эксперт.

“Здесь как-то сильно, вы с этим ничего не сможете сделать. Просто подбирайте сорта, которые вам визуально больше нравятся, потому что на урожай это не сказывается, как видите. Единственное — визуально выглядит, конечно, не так симпатично, как целые здоровые листья. Это просто приспосабливаемость растений к неблагоприятным условиям роста и разный адаптационный потенциал”, — успокоила автор видео.

Зрители видео в целом согласились с мнением эксперта, хоть и с оговорками.

“У меня только на одном сорте скрученные листья — купила новый сорт, чёрный, и он единственный крутит листья. У нас сейчас влажно, дожди и +19, растёт в грунте”, — рассказала одна из подписчиц.

Ещё одна уточнила, что советы в видео подходят для теплиц. “А вот если листья крутятся в открытом грунте — советов нет, и плодоношение равно нулю”, — заявила она.

Ещё один любитель огородов рассказал, что в его случае листья “сначала скрутились, затем засохли, фитофтора, аминь…”.

Другие причины скручивания листьев

На самом деле также стоит помнить, что скручивание листьев у томатов может быть вызвано разными факторами: от неправильного ухода до болезней и вредителей.

Кстати, по тому, как скручиваются листья, можно определить причины — хотя бы примерно.

Листья скручиваются вверх — жара, засуха, вирус, нехватка калия.

— жара, засуха, вирус, нехватка калия. Листья скручиваются вниз — избыток азота, перелив, повреждение корней.

— избыток азота, перелив, повреждение корней. Листья деформируются и желтеют — вредители или инфекция.

Что делать?

И в некоторых случаях всё-таки есть способы восстановить нормальный вид растений в теплицах.