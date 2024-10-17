Кроты больше не будут портить ваш сад. Вот какие 3 растения нужно успеть посадить в октябре

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Опубликовано: 17.10.2024 09:32 , Обновлено: 17.10.2024

При всей любви к животным не признать, что некоторые из них бывают надоедливыми и вредными едва ли получится. В их числе кроты и землеройки, которые не только портят внешний вид зелёного газона, но и становятся причиной гибели некоторых садовых культур. Избавиться от подземных грызунов задача не из лёгких, однако часто достаточно посадить некоторые растения на участке, что бы кроты и землеройки решили обходить его стороной. Рассказываем, какие растения отпугнут вредителей и что нужно успеть посадить в октябре, чтобы защитить сад от их нашествия в следующем сезоне.

Присутствие кротов и землероек в саду нередко приобретает масштабы настоящего бедствия. С одной стороны, нахождение этих животных на участке может принести пользу: они поедают личинки насекомых, дождевых червей и улиток. Но с другой стороны, кроты и землеройки наносят значительный вред.

Животные роют в земле длинные коридоры, уничтожая корни культурных и декоративных растений. Образующиеся в результате их жизнедеятельности холмики на поверхности газона быстро портят его внешний вид.

Однако бороться с этими животными может быть непросто. К тому же убивать их и загрязнять почву химикатами совсем не хочется. К счастью, есть более безопасные и экологичные способы прогнать этих вредителей с участка. Нужно лишь посадить правильные растения.

Что посадить на участке в октябре, чтобы прогнать кротов?

Кроты и землеройки — животные с очень чувствительным обонянием, и зная об этой их особенности, можно “выселить” их из сада. Сделать это можно, посадив специальные растения, запах которых они не переносят.

Если на вашем участке и клумбах есть пробелы, а кроты и землеройки сильно докучают, то, возможно, стоит присмотреться к посадке некоторых особых видов цветов и кустарников.

Так, в октябре стоит рассмотреть посадку рябчика императорского . Это луковичное растение отпугнёт не только кротов, но и медведок. Садят его с конца лета до конца сентября, но при достаточно тёплой погоде можно посадить и сейчас. После посадки цветок нужно обязательно укрыть лапником для хорошей зимовки.

Также кроты и землеройки не переносят запах чеснока . И если саму культуру уместно сажать только на грядках, декоративным чесноком можно украсить пространство во многих уголках сада.

Аллиум можно сажать с конца сентября вплоть до конца ноября, пока земля ещё не замёрзла. Некоторые сорта декоративного лука можно высадить и весной.

Новость Телеграф

Каких ещё растений боятся кроты и землеройки?

В начале марта и апреля можно приступить к посадке бархатцев. Это чрезвычайно полезное растение является настоящим репеллентом от вредителей. Многообразие сортов и цветов бархатцев дает возможность для создания красивого цветника.

Также весной можно посадить молочай и донник .

Ещё одно растение — клещевина. Оно имеет красивые звёздчатые листья и “колючки”-соцветия, из которых делают касторовое масло. Именно его так не любят кроты. Сажать клещевину следует в период с мая по июнь.

[info_b]К слову, касторовое масло является популярным ингредиентом для создания репеллента от кротов. Вы можете сделать это средство самостоятельно, смешав 150 мл касторового масла и 2 столовые ложки средства для мытья посуды. Добавьте 1 ст. л. смеси к двум литрам воды и нанесите на участок (лучше всего после дождя или полива).[/info_b]

Среди растений, которых кроты также избегают, — нарциссы . Их обычно высаживают в августе-сентябре.

Есть и съедобные ароматные растения, которых избегают вредители. В их числе: лук, укроп, сельдерей, базилик, мяту и горчицу.

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