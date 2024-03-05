Когда белорусам сеять перец на рассаду в марте? Благоприятные дни

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Опубликовано: 05.03.2024 12:36 , Обновлено: 08.08.2024

Не посадили перец в феврале? Не отчаивайтесь! Вы ещё можете успеть посадить его в марте — и урожай вас не разочарует. Когда и как лучше это сделать? Сейчас расскажем.

Март — последний месяц, когда можно посеять семена перца на рассаду и надеяться на отличный урожай.

В апреле уже будет поздно. Посев даст всходы, перец будет цвести, но урожайностью не удивит (если таковая вовсе появится). Если вы хотите обеспечить себя свежим ароматным перцем со своей грядки этим летом, стоит озаботиться вопросом его выращивания уже сейчас.

Чтобы посадка перца прошла успешно следует соблюсти ряд условий. Для начала нужно подготовить качественный субстрат. Самое верное и простое решение — приобрести его в садоводческом магазине. Она сбалансирована и в ней отсутствуют болезнетворные микроорганизмы.

Семена можно предварительно замочить в влажной тряпочке на 12 часов. Сеять лучше в ящики, либо горшки — тогда не нужно будет пикировать. Место выбирайте солнечное и теплое — перец культура теплолюбивая.

Сейте редко, на расстоянии 1-3 сантиметра друг от друга. Глубина посадки — 1 см. Можно разбросать по почве и присыпать землей, а можно сделать небольшие углубления пальцем и высеять в них.

Не забывайте об увлажнении почвы и достаточной температуре. Благоприятная температура для всходов +22 по Цельсию. После прорастания температуру можно немного снизить.

Первые ростки должны появиться через 6-10 дней. Плохая всхожесть может быть обусловлена низкой температурой.

В какие дни лучше садить?

Можно попробовать посеять по лунному календарю. Для посадки семян перцев на рассаду рекомендуют дни растущей Луны.

Так как до 10 марта Луна будет убывающей, благоприятное дни для посева перца наступят после 12 марта.

В текущем году лучшими днями для посадки по лунному календарю будут 13, 14, 17, 18, 19 марта.

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Цикличность фаз луны в марте будет выглядеть так: Убывающая Луна — с 1 по 9 марта 2024 Новолуние — 10 марта 2024 в 12:03 Растущая — Луна с 11 по 24 марта 2024 Полнолуние — 25 марта 2024 в 10:02 Убывающая Луна — с 26 по 31 марта 2024 Полутеневое лунное затмение — 25 марта 2024 [/info_b]

Когда высаживать перцы в грунт?

Крепкая рассада перца, готовая для высадки в грунт вырастает за 50-55 дней.

Наилучший период для высадки в грунт — 20 мая-10 июня. При достаточно жаркой погоде можно уже высаживать и с 15-го мая.

Перед высадкой в открытый грунт, за 7-10 дней, желательно провести процедуру “закаливания” рассады. Следует вынести перцы, например, на балкон. Так они привыкнут к наружной температуре, солнцу и ветру и лучше адаптируются к новой среде при высадке.

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