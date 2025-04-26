Когда белорусам сажать огурцы на рассаду, чтобы получить урожай уже в начале лета? Важно соблюдать 4 правила опытных огородников

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Опубликовано: 26.04.2025 16:14 , Обновлено: 26.04.2025

Садоводы, как новички, так и те, у кого больше опыта, с нетерпением ждут весны, чтобы начать подготовку к новому сезону. Следуя проверенным правилам, мы можем обеспечить себя источником вкусных и насыщенных витаминами овощей. Самая популярная у садоводов культура — огурцы. Они достаточно неприхотливы, быстро растут и плодоносят до самых заморозков.

Выращивание огурцов — дело несложное, но требует соблюдения определённых правил агротехники. Одним из ключевых моментов является выбор оптимального срока посадки семян или рассады. От этого зависит будущий урожай и здоровье растений. Чтобы получить свежие хрустящие огурчики уже ранним летом, важно учитывать климатические условия региона, сорт культуры и рекомендации опытных огородников. Узнайте, когда лучше всего высаживать огурцы, чтобы обеспечить себя вкусными овощами на весь сезон.

Когда лучше сажать огурцы?

Если вы решили выращивать огурцы через рассаду, сажать семена нужно во второй половине апреля, и примерно через четыре недели можно будет пересадить молодые растения в грунт.

Фото иллюстрационное

Опытные садоводы рекомендуют предварительно замочить семена в растворе марганцовки (розового цвета) на 20–30 минут для обеззараживания от возможных инфекций.

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Фото иллюстрационное

Для ускорения всхожести семена можно замочить в тёплой воде (+25…+30°C) на сутки.

Оптимальная глубина посева – 1,5-2 см. Такое расположение семян обеспечивает их необходимым количеством влаги и тепла, что имеет решающее значение для процесса прорастания.

Помните, что огурцы любят солнце, поэтому рассаде нужно место с постоянным доступом солнечных лучей.

Не менее важно поддерживать достаточное расстояние между растениями – около 10-15 см между лунками и не менее 80 см между рядами, что способствует их росту и снижает риск заболеваний.

А ранее Telegraf.news писал об удобрении огурцов. В период их активного роста и формирования плодов как никогда важно обеспечить их всеми необходимыми питательными веществами. Иногда огурцы вянут и медленно растут. В такой ситуации стоит обратиться к натуральным удобрениям, которые снабдят овощи ценными витаминами и минералами. Некоторые поливают огурцы молоком, и это действенный метод, хоть и несколько расточительный. Но есть дешёвый и простой способ сделать подкормку, которая сработает даже лучше молока. Вам понадобятся дрожжи и яичная скорлупа. С этим удобрением ваши огурцы начнут расти активнее любых сорняков.

Это удобрение заставит огурцы расти, как сорняки. Вам понадобятся всего 2 ингредиента