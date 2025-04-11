Когда белорусам сажать клубнику весной? Сделайте так — и получите обильный урожай

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Опубликовано: 11.04.2025 09:47 , Обновлено: 11.04.2025

В магазине вы не найдёте такой сочной, сладкой и ароматной клубники, как из собственного сада. Однако для того, чтобы насладиться обильным урожаем, важно учитывать несколько ключевых моментов: правильное время посадки, выбор подходящего места и надлежащий уход за рассадой. В этой статье мы разберёмся, когда лучше всего высаживать клубнику, чтобы она радовала вас своим урожаем уже следующим летом, и какие условия помогут ей раскрыть весь свой потенциал.

Клубника обожает солнце — чем больше света, тем слаще и сочнее ягоды. Если хотите вырастить вкусную клубнику, выделите ей самое солнечное место, хорошо защищённое от порывистых ветров. Но это лишь первый шаг. Чтобы клубника росла здоровой, нужен регулярный полив, а также продуманное мульчирование. Но главное — правильная посадка. Именно от неё зависит, какой урожай вы соберёте летом. Мы подскажем, как всё сделать правильно.

Когда и как сажать клубнику в грунт?

Лучшее время для посадки клубники весной — с середины марта до середины мая, но ни в коем случае не сажайте её в мёрзлую землю. Если погода играет злую шутку, лучше подождать некоторое время, чем рискнуть и погубить рассаду.

[info_b]А по лунному календарю, лучшими днями для посадки клубники являются:

в апреле — 11, 12, 14, 15, 19, 2З, 24, 25;

— 11, 12, 14, 15, 19, 2З, 24, 25; в мае — 1, 2, З, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, З0.

Не стоит проводить посадки:

13, 26, 27, 28 aпpeля;

12, 26, 27, 28 мaя.

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Клубника лучше всего растёт на лёгкой, плодородной почве со слабокислым pH (pH 5,5-6,5). Перед тем, как посадить её в землю, перекопайте почву и обогатите компостом или хорошо разложившимся навозом. Это обеспечит быстрый рост и созревание плодов растений в течение сезона.

Подготовьте для рассады лунки на расстоянии 25-30 см друг от друга и около 50 см между рядами, чтобы у каждой клубники было место для роста.

Фото иллюстрационное

Размещайте растения в лунках так, чтобы корни были хорошо распределены, но не закручены, что обеспечит их лучшее развитие. Убедитесь, что их розетка (откуда растут листья) находится на уровне земли.

Фото иллюстрационное

После посадки придавите почву, обильно полейте и замульчируйте, например, соломой, опилками или корой, что поможет сохранить влагу и уменьшить рост сорняков.

[info_b]Совет: чтобы проверить pH почвы, используйте измеритель кислотности почвы или тест-полоски, доступные в садовых магазинах. Если pH слишком высокий (щелочной), используйте кислый торф, серу или опилки хвойных пород для подкисления почвы. Если pH слишком низкий, используйте садовую известь, чтобы выровнять pH и создать идеальные условия для роста клубники.[/info_b]

Где нельзя сажать клубнику и каких соседей нужно избегать

Клубника — культура довольно капризная, особенно когда дело касается почвы и соседей. Не стоит её сажать на тяжёлых глинистых почвах. Клубнике нужна рыхлая, плодородная земля с хорошей воздухопроницаемостью. Глинистые грунты задерживают влагу, что может привести к гниению корней. По этой же причине не рекомендуется сажать клубнику рядом с водоёмами или в низинах, так как избыточная влажность может вызвать корневую гниль и другие грибковые заболевания.

Фото иллюстрационное

Нельзя сажать клубнику там, где раньше росли картофель, помидоры, баклажаны, перцы, малина, ежевика. Эти растения подвержены тем же болезням, что и клубника (например, фитофтороз), и могут оставить после себя инфекционные споры в почве.

Не стоит сажать клубнику на место, где раньше росла капуста любого вида, так как этот овощ активно поглощает питательные вещества из почвы и сильно истощает её.

Лучшие предшественники для клубники, это бобовые, лук, чеснок и рапс, которые улучшают структуру субстрата, что оказывает положительное влияние на рост и урожайность клубники.

При посадке клубники также стоит позаботиться о хорошем соседстве других растений.

Оптимальные соседи для клубники:

Зелёные салаты : салат латук, шпинат, рукола. Они помогают сохранять влагу в почве и улучшают структуру грунта.

: салат латук, шпинат, рукола. Они помогают сохранять влагу в почве и улучшают структуру грунта. Укроп, петрушка, базилик, душица, тимьян . Их аромат отпугивает некоторых вредителей.

. Их аромат отпугивает некоторых вредителей. Огуречная трава (бораго) . Улучшает вкус ягод и привлекает пчёл для лучшего опыления.

. Улучшает вкус ягод и привлекает пчёл для лучшего опыления. Цветочные растения : бархатцы, настурция, календула. Они украшают грядки и отпугивают насекомых-вредителей.

Фото иллюстрационное

Правильный выбор места, времени посадки и соседей поможет обеспечить хороший урожай клубники.

Ранее Telegraf.news писал, что клубника не очень требовательна, но не стоит забывать о подкормке. Поступление питательных веществ оказывает огромное влияние не только на здоровый рост этих растений, количество и размер получаемых плодов, но и на вкус урожая. Клубника не отличается прожорливостью, поэтому подкармливать ее нужно осторожно, используя нужные дозы и виды удобрений, а также соблюдая правильные сроки. Если внести слишком много удобрений, растения начнут болеть, и в итоге мы получим слабо пахнущие и не очень сладкие плоды.

Клубника с грядки будет сладкой и ароматной. Что нужно успеть сделать до конца мая?