Когда белорусам сажать картошку? Вот что нужно сделать, чтобы получить богатый урожай

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Опубликовано: 26.03.2025 07:42 , Обновлено: 24.03.2025

Картофель является одним из основных овощей белорусской кухни. Нет никаких сомнений в том, что картошка, купленная у фермеров, вкуснее магазинной, но ещё лучше выращенная самостоятельно. Когда белорусам сажать картофель и что делать, чтобы собрать обильный урожай? Рассказываем об этом далее.

Картофель относится к числу тех овощей, которые не требуют посева на рассаду. Его можно сразу сажать в грунт. Это достаточно несложная в выращивании огородная культура, но у неё есть несколько требований, которые необходимо соблюдать, если хотите получить хороший урожай.

Когда сажать картофель?

Его можно сажать в три этапа. Первый приходится на конец марта, когда высаживают сорта раннего картофеля. В первой половине апреля сажают картофель со средним сроком созревания, а во второй половине апреля приходит время посадки позднего картофеля.

Также нужно помнить, что для картофеля важна температура почвы. Для ранних сортов она должна быть около 5-6 градусов тепла на глубине 10 см. Поздний картофель предпочитает более тёплые условия — от 8 до 10 градусов.

Как правильно сажать картофель?

Перед посадкой картофеля в грунт клубни предварительно нужно прорастить. Для этого их нужно поместить в сухое светлое место на 2-3 недели, чтобы они начали прорастать. Температура в помещении должна быть от 10 до 15 градусов.

Фото иллюстрационное

Почва для посадки картофеля должна быть плодородной, воздушной и хорошо разрыхлённой. Перед посадкой в грунт нужно внести натуральные удобрения — навоз или компост. Затем в почве делают лунки глубиной около 8 см и раскладывают в них клубни. После этого их засыпают землёй и поливают.

Также нужно не забыть обеспечить картофель правильной компанией. Плохими соседями для него будут:

томаты;

морковь;

свёкла;

перец;

огурцы.

Всё из-за риска взаимного заражения культур картофельной гнилью.

Хорошо себя чувствует картофель рядом с фасолью, шпинатом и крестоцветными овощами.

Как и когда сажать лук, чтобы вырос с кулак? Придерживайтесь «правила 10-15»

Контейнерная посадка

Однако не нужно иметь большой участок под посев площадью в несколько гектаров, чтобы выращивать картофель.

К слову, опытный садовод Йоанна Житковска из Польши, автор книги «Сад на балконе, в горшке и где угодно», уверяет, что картошка прекрасно подходит для так называемого контейнерного выращивания. В этом случае картофель выращивают в больших горшках, вёдрах, ящиках или специальных мешках с клапаном.

Фото иллюстрационное

Житковска объяснила, что благодаря контейнерному способу выращивания можно собирать молодой картофель без необходимости выкапывать весь куст целиком. Кроме того, этот способ позволяет выращивать картофель в домашних условиях, например, на балконе.

Минусом контейнерного выращивания является низкая урожайность. С одного куста можно получить картофеля примерно на один приём пищи, но для домашнего выращивания этого вполне достаточно.

Если вы собираетесь использовать контейнерный способ выращивания картофеля, то в горшки, ящики или мешки нужно насыпать почву до 1/3 высоты, выложить картофель с интервалом примерно в 30 сантиметров и накрыть ещё одним слоем.

Житковска отметила, что мы добавляем почву по мере её прорастания, пока весь горшок не будет заполнен. Регулярно поливайте картофель.

Фото иллюстрационное

Что ещё можно посадить в марте?

Кроме самых ранних сортов картофеля, в марте можно посадить:

морковь,

петрушку,

салат,

шпинат,

редьку,

зелёный лук,

бобы.

А также рассаду:

клубники,

земляники,

перца,

томатов,

баклажанов,

капусты.

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