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Когда белорусам сажать картошку? Вот что нужно сделать, чтобы получить богатый урожай

Когда белорусам сажать картошку? Вот что нужно сделать, чтобы получить богатый урожай
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Картофель является одним из основных овощей белорусской кухни. Нет никаких сомнений в том, что картошка, купленная у фермеров, вкуснее магазинной, но ещё лучше выращенная самостоятельно. Когда белорусам сажать картофель и что делать, чтобы собрать обильный урожай? Рассказываем об этом далее.

Картофель относится к числу тех овощей, которые не требуют посева на рассаду. Его можно сразу сажать в грунт. Это достаточно несложная в выращивании огородная культура, но у неё есть несколько требований, которые необходимо соблюдать, если хотите получить хороший урожай.

Когда сажать картофель?

Его можно сажать в три этапа. Первый приходится на конец марта, когда высаживают сорта раннего картофеля. В первой половине апреля сажают картофель со средним сроком созревания, а во второй половине апреля приходит время посадки позднего картофеля.

Также нужно помнить, что для картофеля важна температура почвы. Для ранних сортов она должна быть около 5-6 градусов тепла на глубине 10 см. Поздний картофель предпочитает более тёплые условия — от 8 до 10 градусов.

Как правильно сажать картофель?

Перед посадкой картофеля в грунт клубни предварительно нужно прорастить. Для этого их нужно поместить в сухое светлое место на 2-3 недели, чтобы они начали прорастать. Температура в помещении должна быть от 10 до 15 градусов.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Почва для посадки картофеля должна быть плодородной, воздушной и хорошо разрыхлённой. Перед посадкой в грунт нужно внести натуральные удобрения — навоз или компост. Затем в почве делают лунки глубиной около 8 см и раскладывают в них клубни. После этого их засыпают землёй и поливают.

Также нужно не забыть обеспечить картофель правильной компанией. Плохими соседями для него будут:

  • томаты;
  • морковь;
  • свёкла;
  • перец;
  • огурцы.

Всё из-за риска взаимного заражения культур картофельной гнилью.

Хорошо себя чувствует картофель рядом с фасолью, шпинатом и крестоцветными овощами.

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Контейнерная посадка

Однако не нужно иметь большой участок под посев площадью в несколько гектаров, чтобы выращивать картофель.

К слову, опытный садовод Йоанна Житковска из Польши, автор книги «Сад на балконе, в горшке и где угодно», уверяет, что картошка прекрасно подходит для так называемого контейнерного выращивания. В этом случае картофель выращивают в больших горшках, вёдрах, ящиках или специальных мешках с клапаном.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Житковска объяснила, что благодаря контейнерному способу выращивания можно собирать молодой картофель без необходимости выкапывать весь куст целиком. Кроме того, этот способ позволяет выращивать картофель в домашних условиях, например, на балконе.

Минусом контейнерного выращивания является низкая урожайность. С одного куста можно получить картофеля примерно на один приём пищи, но для домашнего выращивания этого вполне достаточно.

Если вы собираетесь использовать контейнерный способ выращивания картофеля, то в горшки, ящики или мешки нужно насыпать почву до 1/3 высоты, выложить картофель с интервалом примерно в 30 сантиметров и накрыть ещё одним слоем.

Житковска отметила, что мы добавляем почву по мере её прорастания, пока весь горшок не будет заполнен. Регулярно поливайте картофель.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Что ещё можно посадить в марте?

Кроме самых ранних сортов картофеля, в марте можно посадить:

  • морковь,
  • петрушку,
  • салат,
  • шпинат,
  • редьку,
  • зелёный лук,
  • бобы.

А также рассаду:

  • клубники,
  • земляники,
  • перца,
  • томатов,
  • баклажанов,
  • капусты.

Ранее Telegraf.news писал, что весной успешно можно сажать и чеснок. Весенняя посадка — это отличная альтернатива, которая позволяет избежать рисков, связанных с зимними заморозками, и получить здоровый урожай, устойчивый к болезням и вредителям. Журналисты Telegraf.news разобрались в советах садоводов, как правильно подготовить почву, выбрать посадочный материал и использовать эффективные методы защиты для получения обильного урожая. Вы узнаете о преимуществах замачивания чеснока перед посадкой и получите практические рекомендации по уходу за растениями.

Сделайте эту процедуру перед тем, как садить чеснок весной. Он вырастет крепким и здоровым

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