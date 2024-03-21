Когда белорусам нужно выставить рассаду на балкон или в теплицу? Вот почему это важно для помидоров и перцев

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Опубликовано: 21.03.2024 12:13 , Обновлено: 21.03.2024

Часто бывает так, что весной в доме не хватает места для «зелёных питомцев». Выход найти достаточно просто: нужно перенести зелень в теплицу или на балкон. Согласитесь, там и работать удобнее, и никто тебя не отвлекает: будь то домашние животные или кто-то из домочадцев. Однако к "переезду" растений нужно подготовиться.

Для начала, нужно обратить внимание на такие важные составляющие, как климат, герметичность теплицы и возможность контроля температуры. В Беларуси рассаду капусты, сельдерея и лука можно выставить на балкон или в теплицу уже в марте. Однако если нагрянет мороз, зелень нужно убрать.

Рассаду помидоров любители-огородники обычно переносят в теплицу накануне пикировки, чтобы впоследствии рассадить их в более удобные и просторные контейнеры.

Перец, баклажаны, огурцы и тыкву в теплицу без обогрева лучше не переносить, т.к. из-за большой разбежки в дневной и ночной температуре корни растений могут сгнить. Эти овощи лучше рассаживать тогда, когда ночью в теплице или на балконе будет больше 12°С.

Чем теплица лучше дома или квартиры?

Во-первых , так вы обезопасите своё жилище от ненужной грязи при работе с рассадой. Если семена высеваются сразу в отдельные контейнеры, это упрощает задачу и земли вокруг становится меньше. К тому же, например, в теплице не боишься разлить воду. А если нужно обработать растения полезными химикатами, можно спокойно использовать полив и не бояться при этом навредить кому-нибудь из домочадцев.

Во-вторых, большую роль играет свобода пространства. Чем теснее росткам друг с другом, тем тоньше и медленнее они будут расти. А вот в теплице или на балконе места гораздо больше: это позволит вашей рассаде чувствовать себя “полноправным хозяином” своего контейнера и, соответственно, лучше расти.

В-третьих, важен уровень освещения. Дома или в квартире вы вряд ли сможете его отрегулировать, а вот в теплице растения получат достаточное количество света, притом естественного, от солнца.

В-четвёртых, рассада нуждается в закаливании. Оптимальная температура в период прорастания семян — 23-26°C. Но как только появились первые ростки, ёмкости нужно сразу перенести на 7-10 дней в более прохладное и светлое место. Особенно важно соблюдать это условие при выращивании капусты, томатов, сельдерея.

К слову, не стоит забывать о про обогрев вашей теплицы. Если к ней подведено электричество, можно использовать домашние обогреватели, пишет издание “Огород”. Например, хорошо подойдут конвекторы, тепловентиляторы, инфракрасные обогреватели и масляные радиаторы.

Ранее Телеграф писал о том, что для эффективного роста рассады важны удобрения. Чтобы укрепить молодые растения и ускорить их рост, рекомендуется приготовить настой из… лавровых листьев. Это обеспечит рассаде толстые стебли и крепкие корни, что приведет к богатому урожаю томатов.

Поливайте рассаду помидоров настоем этой дешевой пряности. Он укрепит стебли и корни