Как спасти клубнику после заморозков? Нужны правильная температура и этот домашний раствор

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Опубликовано: 26.04.2024 07:41 , Обновлено: 28.04.2024

Сильные заморозки в конце апреля - начале мая представляют большую угрозу для кустов клубники. Поэтому, столкнувшись с этой проблемой, нужно приготовить специальный раствор для растений. Это старый способ, который не только укрепляет корни, восстанавливает побеги и помогает плодоношению, но и действует как стимулятор нового цветения. Как подарить клубнике второй шанс?

Уход за клубникой после заморозков

Весеннее понижение температуры - нормальное явление, но частота заморозков, их сила и масштабы, с которыми они снова происходят по всей стране, кажется, особенно тяжелы для садоводов. Однако не обязательно иметь большой урожай клубники, чтобы ощутить потери.

Негативные последствия особенно заметны, когда ситуация повторяется в течение нескольких ночей подряд и суточные амплитуды температуры становятся опасно высокими.

Части растений с развитыми цветками в такой ситуации спасти невозможно, но те, которые были правильно подготовлены и защищены на время волны сильных заморозков, имеют шанс продолжить нормальное развитие. Сняв укрытия из нескольких слоев садового флиса, необходимо обеспечить интенсивную регенерацию всех поврежденных тканей рассады.

Также важно стимулировать закладку новых почек и раскрытие цветков из тех, что сохранились в спящем состоянии на стеблях растений.

Чтобы позаботиться о ранимых саженцах, стоит приготовить раствор, который действует как активный пластырь на “послеморозные” повреждения - укрепляет корни, помогает при плодоношении и во время дальнейшего цветения.

Питательное дрожжевое удобрение для клубники

Понижение температуры влияет на все растение: пестики, цветочные тычинки, развивающиеся плоды, а также ткани надземных и подземных побегов. Выбранные сорта клубники обладают большой способностью перенаправлять реакции, возникающие при тепловом стрессе, на процессы выживания.

Чтобы помочь растению, приготовьте питательное дрожжевое удобрение. Подкармливать растение можно не только в экстренных случаях, но и через несколько дней после пересадки, во время весеннего цветения и после сбора урожая, чтобы цветы завязались еще раз.

Для приготовления вам потребуется:

50 г свежих дрожжей;

1 литр воды.

Приготовить удобрение очень просто. Размешайте дрожжи в только что вскипяченной и охлажденной до температуры около 25°C воде и оставьте готовую смесь на 2-3 часа. В результате вы получите неферментированное удобрение в емкости, которое нужно хорошо развести.

Чтобы приготовить из эссенции спасительное питательное средство, которое можно использовать для полива пострадавшей от морозов клубники, вам понадобится всего 5-6 литров воды.

Правильная температура

Однако помните, что процесс восстановления можно начинать только после того, как температура вернется к доаномальному уровню, что приведет к возобновлению нормальных физиологических процессов в растениях. Когда это произойдет?

Если уже второй день подряд в воздухе держится температура не ниже +7℃, а земля постепенно прогревается благодаря солнечным лучам, можно поливать клубнику.

Ранее Telegraf.news писал, что когда и как сажать клубнику. Выбрав подходящее время для посадки и следуя простому правилу 30/60 можно добиться отличных результатов и получить летом богатый урожай этой ароматной и полезной ягоды.

Когда и как сажать клубнику? С правилом 30/60 летом получите богатый урожай максимально сочных ягод