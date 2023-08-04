Как ускорить дозревание сорванных помидоров? Положите к ним это

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Опубликовано: 04.08.2023 16:55 , Обновлено: 28.04.2024

Иногда бывает, что приходится срывать неспелые или вообще полностью зеленые помидоры. При этом дома им дозреть бывает достаточно трудно. Но не спешите расстраивается — есть несколько способов, которые могут помочь скорее превратить ваши зеленые овощи в спелые, сочные и красные.

Отметим, что помидоры не нуждаются в свете для доспевания. Самое главное — обеспечить им правильную температуру — чем она выше, тем быстрее созреют помидоры.

Если у вас есть слегка покрасневшие плоды, стоит положить их на подоконник в компании с яблоком и бананом. Эти два фрукта выделяют значительное количество этилена, который ускоряет созревание помидоров. Уже через несколько дней вы заметите, как томаты начинают приобретать красный цвет.

Более длительный способ — завернуть отдельные плоды в бумагу и положить в темное и сухое место.

Если вы хотите, чтобы весь ваш урожай стал румяным уже через несколько дней, то лучше всего поместить их в ящик с бананами и яблоками.

Как быстро созревают разные сорта помидоров?

В зависимости от сорта помидоры созревают с разной скоростью. Быстрее всего созревают помидоры черри, которые будут готовы к употреблению уже через несколько дней.

Крупные зеленые помидоры могут не портиться до трех месяцев! Важно хранить их в прохладном (около 8-10 градусов Цельсия) и затененном месте.

Если температура хранения находится в пределах 10-15 градусов Цельсия, то помидоры будут готовы через 3-4 недели, а при более высокой температуре плоды созревают в течение двух недель.

Как собрать в 2 раза больше помидоров? Полейте их этим удобрением прямо сейчас

Помидоры не самые простые в выращивании овощи. И даже самый лучший огородник может получить не очень хороший урожай. Почитайте, почему помидоры плохо плодоносят и как ускорить их рост с помощью одного несложного в приготовлении удобрения.

Как собрать в 2 раза больше помидоров? Полейте их этим удобрением прямо сейчас