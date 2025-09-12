Как правильно посадить голубику осенью, чтобы собирать килограммы ягод? Избегайте этих 5 ошибок

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Опубликовано: 12.09.2025 12:10 , Обновлено: 12.09.2025

В последнее время всё больше белорусов желают посадить в своем саду голубику. Кусты не занимают много места и не слишком требовательны. Достаточно только избегать основных ошибок. Сейчас идеальное время для посадки голубики. Просто защитите её от первых заморозков, чтобы она хорошо росла и плодоносила весной.

Когда сажать голубику осенью?

Сама по себе посадка голубики осенью не представляет собой ничего сложного. Но, во-первых, важно выбрать правильное время. Если посадить голубику слишком поздно, кусты не успеют подготовиться к зиме. А при слишком ранней посадке потребуется более частый полив.

Однако идеальное окно для посадки довольно широкое — оно начинается в сентябре и длится до середины ноября.

Правила посадки

Сначала подготовьте подходящую почву. Необходимо очистить и подкислить ее, так как растение лучше всего растёт при pH 3,8–4,8. Для этого хорошо подойдёт торф.

Также убедитесь, что голубика будет находиться в теплом и защищенном от ветра месте.

Начните посадку с выкапывания ямки глубиной 40–50 см и шириной 60–100 см. Между кустами оставьте расстояние 1–1,5 м. Затем аккуратно извлеките саженец из горшка и слегка разрыхлите его корни, чтобы он легче прижился. Пересадите его в подготовленную ямку и засыпьте землей.

Не сажайте растение слишком глубоко, так как это затруднит его рост.

[inf]Эксперты также советуют использовать дренаж или смешивать торф с опилками и песоком.[/inf]

При осенней посадке голубики не забудьте о мульчировании. Вокруг куста уложите слой мульчи толщиной 5–10 см. Для этого подходят хвоя, кора хвойных деревьев или опилки — материалы, которые не повышают pH почвы. Эта процедура удерживает влагу, сдерживает рост сорняков и создает защиту от первых заморозков.

Совет: сразу после посадки обильно полейте куст. Один куст может потребовать до 10–30 литров воды. Лучше, если вода не будет содержать извести, так как это повысит pH почвы.

В течение первого месяца после посадки наблюдайте за своим урожаем. В это время голубика укореняется и нуждается в большем количестве влаги. Если листья начинают желтеть, это указывает на низкий pH почвы или дефицит питательных веществ.

Однолетняя голубика не требует удобрения. Удобрять следует только двулетние растения. Выбирайте только удобрения, предназначенные для растений, любящих кислую среду, так как другие часто содержат кальций, который повышает pH почвы.

5 ошибок при посадке голубики

Хотя посадка и выращивание голубики несложны, легко допустить несколько ошибок. Они могут привести к плохому росту, плохому плодоношению или даже гибели растения. Начинающие садоводы иногда забывают о:

необходимой кислотности почвы и сажают кусты в обычной земле без торфа; правильной глубине посадки и рыхлении корней; обильном поливе и вместо этого поливают чаще, но меньше; мульчировании, из-за чего почва быстро высыхает; правильном удобрении и вносят слишком много кальция или азота.

Этих ошибок легко избежать — достаточно лишь немного больше внимания и сосредоточенности. Стоит помнить, что правильно посаженная голубика вознаградит вас обильным урожаем.

К слову, один из садоводов посоветовал не сажать голубику в дубовые опилки. В своем видео он объяснил, почему:

Ранее Telegraf.news писал, что сентябрь - решающий период в выращивании голубики. В это время судьба урожая следующего года уже практически решена. Даже самые плодовитые сорта нуждаются в правильном уходе и удобрении после плодоношения. Только в этом случае вы сможете наслаждаться корзинами, полными сладких ягод, из года в год. Что нужно обязательно сделать после плодоношения?

Обязательно сделайте это с голубикой в конце августа-сентябре. Так вы решите судьбу следующего урожая