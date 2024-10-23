Как посеять помидоры в октябре? Садоводы показали 2 способа, чтобы "не мучаться с рассадой" весной

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Опубликовано: 23.10.2024 16:48 , Обновлено: 23.10.2024

Для большинства белорусов хлопоты, связанные с посадкой помидоров начинаются весной. Однако мало кто знает, что посадить томаты можно и под зиму. Одна из подписчиц телеграм-канала "Дневник дачника" показала, как посеять помидоры в теплице в октябре. Узнали, что говорят об этом эксперты.

Кажется, что посадка помидоров под зиму — это что-то для регионов с тёплым климатом. Однако, как рассказала автор видеоролика в телеграм-канале “Дневника дачника”, подзимним посевом помидоров не опасаются даже некоторые жители Санкт-Петербурга.

Так, одна из подписчиц автора поведала, что никогда не занимается посадкой рассады весной, а просто высевает семена в открытый грунт в октябре.

“Может, не надо мучаться с рассадой, а просто посеять всё это дело в октябре и весной получить крепкие саженцы? ” - предложила девушка.

Семена помидоров она посеяла в теплице и отметила, что для неё это тоже будет своего рода эксперимент. Если же садить помидоры в открытый грунт, она порекомендовала укрыть посадку плёнкой где-то в ноябре, перед тем как выпадет снег. В теплице же укрывать помидоры не нужно.

Что говорят о подзимней посадке помидоров эксперты?

Агрохимик-растениевод Виктория Карелина, которая ведёт блог бренда «Семена Алтая» на YouTube и в TikTok, рассказала, что помидоры действительно относятся к числу культур, которые можно посадить на зиму. Однако для такого выращивания подходят не все сорта томатов.

Например, классические и крупноплодные сорта, такие как «Бычье сердце» и «Ракета», не подойдут, так как их всходы очень чувствительны к перепадам температур.

Для подзимнего посева эксперт порекомендовала выбирать низкорослые и штамбовые сорта томатов с крупными листьями или томаты черри (среднеспелые и позднеспелые сорта).

Также существуют сорта томатов, специально предназначенные для подзимнего посева, например мелкоплодные и высокоурожайные «Ожерелье красное» и «Ожерелье жёлтое», а также крупноплодный сорт «Демидов». Эти сорта выдерживают заморозки от -2 до -4 градусов Цельсия.

«Главное отличие подзимней рассады от классической весенней состоит в том, что семена нужно заделывать на большую глубину. Если при весеннем посеве семена садят на глубину 2-3 сантиметра, то при посадке в грунт и теплицу в подзимний посев они должны быть заделаны на глубину 5-6 сантиметров», - рассказала растениевод в одном из сюжетов на YouTube-канале “Семена Алтая”.

При такой посадке семена будут всходить дольше, но выросшая рассада будет более крепкой. Как отметила эксперт, в таких условиях растение проходит “естественную природную закалку”. Рассаде достаточно солнечного света и они не требуют дополнительного питания.

Посаженные под зиму помидоры будут плодоносить вместе с теми, что будут высеяны в феврале-марте в рассаду

https://www.youtube.com/watch?v=R0w7MNOgiMI#t=05m28s

2 способа посадки томатов в теплице в октябре

Посадить томаты без рассады в октябре можно двумя способами. Как это сделать показал опытный садовод и автор блога белорусского магазина “Удачный огород” в TikTok.

Способ первый

Выкопайте небольшое углубление на грядке и поместите 2-3 семечки томатов в лунку.

Присыпьте землёй.

Способ второй

Выкопайте лунку глубиной 10 см.

Возьмите из своих запасов томатов те, которые больше всего понравились в этом сезоне.

Поместите их в лунку, предварительно раздавливая, для того чтобы они проросли.

[info_b]Используйте здоровые томаты, ни в коем случае не зараженные какой-либо инфекцией.[/info_b]

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