Как получить богатый урожай помидоров? Вот что посоветовали сделать эксперты в начале марта

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Опубликовано: 21.02.2024 07:55 , Обновлено: 21.02.2024

Самые вкусные томаты — те, что выращены на собственном огороде. Однако для того, чтобы летом собрать богатый урожай, необходимо заранее позаботиться о растениях. Ведь из-за одного распространенного недочета усилия по выращиванию могут оказаться напрасными. Что нужно сделать в начале весны, чтобы собирать помидоры ящиками?

Почему помидоры не плодоносят?

Иногда мы вкладываем много души, времени и труда в уход за растениями, а потом, как назло, они совсем не плодоносят. Почему?

Причин может быть много. Одна из них - неправильный уход и незнание того, что больше всего нравится и нужно растению. По словам опытных огородников, для плодотворного роста томатам в том числе необходима правильная компания.

Для того чтобы на растении появились помидоры, необходимо, чтобы цветы на них кто-то опылил. Если их недостаточно, насекомым-опылителям нужен какой-то другой указатель. Что-то, что привлечет их на ваш огород. И лучше всего для этого подойдут цветы.

Их можно посадить между овощными грядками или на отдельно выделенной грядке в непосредственной близости от томатов. Или даже в горшках, что может быть очень удобным вариантом благодаря их мобильности.

Какие цветы посадить рядом с томатами?

Эксперты перечислили несколько видов цветов и цветущих трав, которые стоит разместить вокруг огорода. К ним относятся:

бурачник (огуречник);

вероника;

кошачья мята;

лаванда;

настурции;

космеи;

жимолость;

львиный зев;

душица;

бархатцы;

васильки;

вербена;

орегано.

[info_b]Кстати, если вы выращиваете помидоры в теплицах, эти цветы можно посадить в горшки и выставить у входа.[/info_b]

Когда сажать цветы?

На самом деле цветы можно сажать или сеять с начала марта. Если земля оттаяла после зимы и не промерзла, можно высаживать их в грунт.

В противном случае лучше подготовить рассаду дома и высадить ее в грунт, когда температура станет более благоприятной.

Перед этим желательно узнать о требованиях конкретного вида, который вы хотите посадить на своем огороде, поскольку не все виды морозоустойчивы.

Когда сеять томаты на рассаду?

Ранее Телеграф писал, что лучший срок посева томатов на рассаду – март. Тогда прорастающие растения будут получать необходимое количество солнечного света, благодаря чему они будут хорошо и быстро развиваться.

Однако некоторые сорта можно высадить и в феврале.

Когда белорусам сеять помидоры на рассаду в 2024 году? Обратите внимание на эти даты