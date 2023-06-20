Как поливать огород, чтобы избежать нашествия слизней? 2 главных правила

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.06.2023 09:59 , Обновлено: 17.08.2023

Поливать огород в летние месяцы может быть сложно. Ведь если сделать это неправильно, растения или не дадут хорошего урожая, или попросту погибнут. А еще их могут атаковать всякие вредители, в том числе улитки и слизни. Специалисты рассказали, как этого не допустить.

Как рассказали английские эксперты по садоводству, лучше всего поливать грядки по утрам, если это возможно, потому что именно тогда встает солнце и растения начинают использовать воду.

Также листва и поверхность почвы остаются более сухими дольше, чем при вечернем поливе, что отпугивает вредителей, таких как улитки и слизни.

Чем влажнее окружающая среда, тем меньше слизистых выделений приходится выделять слизнякам и улиткам, вот почему они любят выходить на улицу после ливней или после полива растений, пишет Express.

Как правильно поливать грядки, чтобы их не атаковали слизни?

Огородники также должны подумать о том, как они поливают свои растения, если хотят уберечь их от вредителей.

Зависимость улиток и слизней от воды означает, что они предпочтут взбираться на богатые влагой растения, такие как помидоры. Вот почему очень важно концентрировать воду у корней, а не поливать сверху.

Большинство слизней также питаются ночью, вот почему так много огородников увидят ущерб, нанесенный садам утром.

Если вы можете поливать растения только ночью, подумайте об использовании средств для отпугивания слизняков.

Как еще защитить огород от слизней и улиток?

Известный британский садовник Дэвид Домонипо поделился своим секретом, как он борется в улитками и слизнями в саду, не тратя на это ни одной лишней копейки. Он использует для этого отходы, которые обычно отправляют прямиком в мусорную корзин.

Как защитить огород от слизней и улиток? Поможет то, что обычно отправляют в мусор