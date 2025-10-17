Как подготовить теплицу к зиме? Вот что поможет избавиться от фитофторы в следующем сезоне

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Опубликовано: 17.10.2025 15:50 , Обновлено: 17.10.2025

К середине октября в Беларуси подошёл к концу тепличный сезон. Большинство овощей, фруктов и зелени в теплицах без специальных систем обогрева уже убраны, а значит пришло время для генеральной уборки в самой теплице. Провести её необходимо ещё осенью, чтобы остановить распространение болезней, которые могли появиться в этом сезоне. Особенно это актуально для фитофторы — её патоген способен перезимовать в вашей теплице и сильно навредить урожаю в следующем сезоне.

Почему следует проводить “генеральную уборку” теплицы?

Многие дачники пренебрегают генеральной уборкой теплицы по осени, предполагая, что зимние морозы - это лучшее лекарство для заболеваний растений. К сожалению, всё не так просто: большинство возбудителей фитоболезней успешно выживают даже при сильных морозах.

Споры грибов, такие как ооспоры грибка Phytophthora infestans, вызывающего фитофтороз, так же как яйца насекомых и личинки слизней на зиму просто впадают в “спячку” и зимуют в почве. Весной всё это микробиологическое царство оживает, расцветает буйным цветом и голодным волком атакует ваши растения, представляя серьёзную угрозу для молодых саженцев.

Поэтому осенняя уборка теплицы является обязательным финишным штрихом в осенних садово-огородных работах, если вы хотите и в будущем году вырастить богатый урожай и не поливать молодую рассаду по весне литрами химических препаратов от грибковых заболеваний, спуская на них огромные деньги.

Для этого достаточно навести порядок в теплице, уделив внимание отдельным моментам, которые помогут прервать цикл развития возбудителей болезней.

Что обязательно нужно сделать в теплице в конце сезона?

Чтобы защитить теплицу от грибковых заболеваний, важно очистить там почву. Но прежде всего теплицу нужно подготовить к этой процедуре.

После сбора урожая в теплице остаётся много органического материала. Это остатки стеблей томатов, перцев, пожелтевшие листья, высохший огуречник, сорняки, а также мульча. Всё это - отличное убежище для спор грибов и яиц вредителей, где они могут укрыться на зиму. Поэтому первым делом нужно вынести все это из теплицы.

Природные остатки растений вполне можно отправить на компостную кучу, но следует тщательно проверять, чтобы среди них не затесались больные растения - они для компостирования не подходят. Лучше всего их сжечь или сложить в мешки и отправить на свалку как биологические отходы. Это особенно актуально для растений, поражённых фитофторозом - крайне заразного заболевания, с которым непросто бороться.

Также грядки в теплице следует прополоть, вырвав все сорняки. Ведь они также очень часто выступают «хранилищем» спор и семян. Сорняки следует вырывать с корнем и желательно до цветения - так ненужные вам растения не успеют распространить свой “семенной фонд” в почве по всей теплице, что избавит вас от нудной прополки по весне.

Кроме того, с грядок в теплице необходимо снять старую мульчу. Старая солома, сено и листья зимой служат хорошей средой обитания для личинок и патогенов. Любую мульчу, контактировавшую с больными растениями в этом сезоне, следует выбросить, остальное можно использовать за пределами теплицы или отправить на компостную кучу.

Дополнительно стоит проверить теплицу на наличие улиток и грызунов. Улитки откладывают свои яйца во влажных местах под опавшими листьями и под цветочными горшками. Осенью рекомендуется разрыхлить почву граблями и установить ловушки, чтобы оценить наличие проблемы.

В свою очередь грызуны ищут себе убежища в боле сухом месте - среди оставленных в теплице коробок или досок. Поэтому поддержание порядка в теплице - это также способ избежать присутствия ненужных “жильцов” в теплице.

Очистка почвы в теплице — шаг за шагом

После таких предварительных работ почва в теплице готова к дальнейшей очистке. Вот простая пошаговая инструкция.

1. Очистка и перекопка земли

После удаления всех растений и сорняков рекомендуется перекопать почву на глубину около 20 см. Это насытит её воздухом и откроет её глубокие слои воздуху и солнечному свету. Это простой и естественный способ уменьшить количество патогенов. После перекопки рекомендуется оставить почву открытой на несколько дней для просушки и аэрации.

2. Удаление органических остатков

Весь мусор, который может разлагаться, лучше тщательно выгрести с грядок. Сухие листья и стебли, старые корни — это материалы, в которых зимуют патогены.

3. Биологическая очистка почвы

Для более тщательной обработки почвы, особенно там, где наблюдались заболевания растений в этом сезоне, можно использовать специальные биологические препараты с полезными микроорганизмами, например, содержащими грибы - естественных противников почвенных патогенов. Эти препараты можно применять сразу же после уборки урожая, во время полива. В результате вместо вредных патогенов почву в вашей теплице колонизируют полезные микроорганизмы, которые естественным образом ограничат рост вредных грибов.

4. Обогащение и покрытие компостом

После очистки почвы рекомендуется внести слой зрелого компоста толщиной 2–3 см. Это обогащает почву органическими веществами, способствует росту микрофлоры и создаёт барьер, препятствующий повторной активации патогенов из более глубоких слоёв. А вот вносить незрелый компост не рекомендуется — он может содержать семена сорняков или недостаточно разложившиеся остатки.

5. Проверка pH

После интенсивного вегетационного периода почва часто становится слишком кислой. Стоит провести простой тест на pH – оптимальный уровень составляет 6–7. Если ваша почва слишком кислая, можно добавить немного садовой извести. Правильный уровень pH ограничивает рост грибков и улучшает впитывание питательных веществ.

6. Дезинфекция тепличных конструкций

Чистая почва — это половина дела, но вторая — гигиена самой теплицы. Обязательно помойте стекло или пластик, протрите все столы, полки и инструменты. Для этих целей отлично подойдёт так называемое “зелёное мыло” - калийное садовое мыло. Это натуральное средство, которое не только эффективно удаляет грязь, но и борется с вредными микроорганизмами, а также с насекомыми-вредителями, такими как паутинные клещи, клопы, цикадки и тля.

При сильном заражении болезнями можно также провести сульфидизацию теплиц. Суть процедуры заключается в сжигании специальной гранулированной серы (её продают в виде особых свечей-шашек) в закрытой теплице. В результате процедуры сернистый газ уничтожает споры грибов и яйца вредителей.

[inf]Важно! После обработки серными шашками теплицу следует тщательно проветрить.[/inf]

7. Профилактика на следующий сезон

Уборка теплицы также является хорошим моментом для планирования севооборота. Видоспецифичные патогены, такие как, фитофтороз картофеля у томатов, могут сохраняться в почве в течение нескольких лет. Поэтому не рекомендуется высаживать одни и те же культуры на одном и том же месте каждый сезон. На месте, где в этом году были посажены помидоры или перец, на следующий год лучше посадить салат, бобы или шпинат - эти виды не восприимчивы к тем же болезням.

Если вы выращиваете растения только в парнике, подумайте о смене его местоположения - сместив теплицу всего на несколько метров, вы минимизируете риск повторного появления болезней, передающихся через почву.

После завершения всех этапов теплица готова к зимнему отдыху. Почва дезинфицируется, аэрируется и удобряется, что исключает возможность выживания патогенов. Весной можно смело начинать выращивание растений, не опасаясь, что болезни прошлого сезона «проснутся» в почве.

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