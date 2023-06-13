Как бороться с гусеницами на капусте? Внимательно посмотрите, что растет рядом. А чем опрыскать?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.06.2023 13:56 , Обновлено: 09.10.2023

Капустная белокочанная бабочка – опасный вредитель для капусты. Зелено-белые гусеницы повреждают листья растения, прогрызая в них многочисленные отверстия. Поэтому стоит научиться бороться с белыми гусеницами в огороде до того, как они повредят нашу капусту. Посмотрите, какие есть проверенные домашние средства от вредителей капусты, и узнайте, чем лучше опрыскивать растение.

Как выглядит бабочка капустница?

Капустная белокрылка, белянка, или капустница (Pieris brassicae) — довольно крупная, кремово-белая бабочка с размахом крыльев около 5-6 см. Уголки первой пары крыльев капустной белянки — черного или коричневого цвета. У взрослых самок есть по 2 овальных черных пятна на первой паре крыльев. У самцов эти пятна отсутствуют, что позволяет легко различать особей обоих полов. Вторая пара крыльев у самцов и самок капустного листоеда выглядит одинаково — они белые с парой маленьких черных пятен в верхней части.

Личинки капустницы — это желтовато-зеленые гусеницы с черной головой, черными пятнами разного размера и тремя желтыми полосами на боках и спине. Их тело покрыто многочисленными волосками. Гусеница капустницы может достигать в длину до 4,5 см.

Как понять, что капусту едят гусеницы?

Гусеницы капустницы — неприятные вредители. Симптомами поражения капусты гусеницами являются многочисленные отверстия, пробитые в листьях. От них страдают такие растения, как белокочанная и китайская капуста, а также цветная капуста, брокколи, кольраби, рапс и горчица. Среди декоративных растений наиболее часто поражается настурция.

Гусеницы, питающиеся капустой, могут выедать всю мякоть листьев, оставляя только толстые жилки. Их можно увидеть питающимися на листьях поодиночке или группами.

Гусеницы капустного листоеда обычно появляются на овощных растениях в июле-августе. В этот период происходит вылет второго поколения бабочек, самки которых откладывают яйца на нижнюю сторону листьев капустных овощей. Яйца откладываются скоплениями от 15 до 200 штук, а одна самка может отложить до 600 таких яиц.

Яйца капустницы продолговатые, ребристые, длиной до 1,2 мм. Сразу после откладки они имеют кремовый цвет, а со временем меняют цвет с желтого на оранжевый. Их легко обнаружить, заглянув под нижнюю сторону листьев.

Время от откладки яиц до вылупления гусеницы занимает всего семь дней, а питание и развитие гусеницы продолжается около двух-четырех недель. Взрослые гусеницы капустницы покидают капустные растения и ищут место для окукливания и зимовки.

Куколки зелено-серого цвета, продолговатые с черными точками, длиной до 2,5 см. Они зимуют, прикрепившись своими прутьями к заборам, ветвям кустарников и деревьев, а также к стенам зданий.

Как бороться с капустной белянкой?

К счастью, с этим вредителем можно бороться, использую домашние средства.

Удаляйте сорняки

Численность капустных гусениц можно уменьшить, удаляя сорняки. Именно на них развивается первое поколение вредителя. Полезно следить за тем, чтобы вокруг огорода также не было диких сорняков.

Посейте эти травы

Также полезно посадить поблизости от капусты растения, запах которых отпугивает или сбивает с толку бабочек капустной белянки. Такие как:

иссоп;

шалфей;

тимьян;

лаванда;

майоран;

мята;

декоративные бархатцы.

Однако наиболее популярно высаживать капусту рядом с томатом и сельдереем . Помидоры, посаженные рядом с капустой, отпугивают не только капустную белянку, но и жуков-земляных блошек и капустную плодожорку.

Сажайте настурции

Также стоит посадить настурции рядом с капустными грядками. Они являются лакомством для капустного листоеда и отвлекут внимание бабочек от капусты. По крайней мере, часть яиц будет отложена на настурции, а не на капусту, и именно настурции будут съедены отродившимися гусеницами.

Удаляйте гусениц и яиц

Если вы хотите предотвратить ущерб, наносимый гусеницами капустной белянки, с июля следует осматривать овощи на наличие яиц вредителя или гусениц. Если вы заметите отложения яиц под листьями или гусениц, прогрызающих отверстия в листьях капусты, немедленно удалите их вручную. В другое время также полезно удалить куколок капустной белянки, замеченных по всему огороду.

Чем опрыскивать капусту от гусениц и бабочек?

Заметив гусениц, стоит опрыскать белокочанную капусту раствором, который мы можем приготовить сами в домашних условиях на основе трав и сорняков. Естественные домашние средства – экстракты тысячелистника, пижмы или листьев помидоров.

Однако стоит отметить, что только опрыскивание тысячелистником позволяет бороться с белыми гусеницами. Опрыскивания пижмой и листьями томатов необходимо проводить раньше, во время лёта бабочек, и их цель – отбить охоту у самок этого вредителя откладывать яйца на капусту.

Для приготовления раствора с пижмой сделайте отвар этого растения. Для этого 500 г измельченной свежей травы пижмы или 75 г сушеной травы замочить в 10 л воды на 24 часа, а затем кипятить 20 минут. Этим отваром без разбавления опрыскиваем растения после того, как заметили присутствие белокочанной бабочки.

Для приготовления раствора от бабочек с тысячелистником 1 кг свежего цветущего растения или 100 г сушеного тысячелистника залить 10 л воды и оставить на 24 часа. Затем варить его 30 минут. После остывания, не разбавляя, опрыскать растения, которыми питаются белые гусеницы.

Чтобы приготовить спрей из листьев томатов, вам нужно 150 г листьев и побегов томатов залить 10 литрами воды и оставить на 2 часа. Экстракт применяют без разведения при лёте белокочанной бабочки.

Нет возможности поливать огород каждый день? Вот как организовать капельный полив за копейки

Летняя жара – это всегда непростое испытание для белорусских дачников. Далеко не у всех есть возможность ухаживать за огородом каждый день, многие делают это «набегами» по выходным. Но в такую засушливую погоду, которая установилась в этом году в конце мая – начале июня, полива лишь в выходные дни может оказаться недостаточным.

Нет возможности поливать огород каждый день? Вот как организовать капельный полив за копейки