Как без усилий удалить пень дерева? Возьмите эти два средства с кухни

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Опубликовано: 20.01.2025 12:40 , Обновлено: 20.01.2025

Владельцы частных домов и дач часто сталкиваются с ситуацией, когда нужно срубать старое или больное дерево. Но это еще полбеды. Куда сложнее выкорчевать пень, который остается в саду и прочно укореняется там. Журналисты Telegraf.news нашли способ справиться с проблемой при помощи средств, которые есть на кухне почти у каждого.

Конечно, можно задекорировать сруб и создать с его участием арт-пространство, но такое понравится не всем. Все-таки это полезная территория, которую в дальнейшем можно использовать по делу. Выкопать пень вручную вряд ли получится и потребует много усилий. Использование тяжелой техники - немалых материальных вложений. А химическое вытравление негативно скажется на растениях рядом. Поэтому попробуйте более простой и экологичный способ.

Проблема с удалением пня

Толстые и сильные корни растений глубоко проникают в почву и разрастаются в стороны - тут вся загвоздка. И мы расскажем вам, как определить, сколько приблизительно места они занимают под землей. Уверены, мало кто знает эту подсказку.

[info_b]Считается, что площадь корней под землей равна кроне деревьев. У старых экземпляров деревьев она значительна и развивается в среднем на глубине 0,6-0,8 м от уровня земли, хотя у некоторых видов корни более мелкие.[/info_b]

Все это делает удаление подземной части дерева огромной проблемой. Самое хлопотное — избавиться от пней лиственных пород, которые дольше всего разлагаются естественным путем (например, дуб). Важен также возраст спиливаемого дерева, ведь чем оно было крупнее, тем сложнее удалить ствол.

Конечно, можно дизайнерски подойти к вопросу. Однако такое решение нравится не всем. Кто-то предпочитает как можно быстрее избавиться от пня спиленного дерева. Если хотите использовать естественные методы, нужно быть терпеливыми. Эффект придет, но не сразу.

Как убрать пень: дешевый и безопасный способ

Методов удаления пня много, но не все они экологичны и безопасны. Фрезерование и выкапывание с помощью тяжелой техники разрушает поверхность сада и может повредить близлежащие растения, а также является дорогостоящим мероприятием. Некоторые люди используют сжигание пней , что создает опасность пожара. А химические вещества вредны для почвы и растений.

К счастью, есть безвредная альтернатива. Одним из таких способов является использование пищевой соды и уксуса. Они ускорят гниение древесины.

Как убрать пень с помощью соды и уксуса?

Объясняем шаг за шагом:

Вскопайте немного землю вокруг пня, чтобы обнажить верхнюю часть корневой системы; Затем топором расколите верхушку пня и с помощью дрели сделайте несколько отверстий глубиной 1,5-2 см; Засыпьте ствол большим количеством пищевой соды, вдавливая ее в отверстия и надрезы палкой. Вместо пищевой соды можно выбрать бытовую соду, она продается в больших упаковках в строительных магазинах; Залейте ствол 4 литрами спиртового уксуса и наблюдайте за бурной реакцией между ингредиентами; Накройте все брезентом и обвяжите бечевкой.

Это дешевый и безопасный способ удалит пень без химикатов. Но помните, что эффект от него будет не мгновенный. Если хотите увидеть результат, которым будете удовлетворены, повторять процедуру нужно каждый месяц, пока древесина не сгниет и вы сможете легко удалить ее лопатой.

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