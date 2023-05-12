Британские садоводы назвали пять ошибок, из-за которых белорусские дачники могут остаться без помидоров

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Опубликовано: 12.05.2023 12:42 , Обновлено: 28.04.2024

Помидоры остаются одним из самых популярных овощей, которые белорусы предпочитают выращивать самостоятельно на дачах или собственных приусадебных участках. Однако, получить хороший урожай помидоров летом и осенью - не самое простое дело, ведь этот овощ подвержен многим заболеваниям, корневой гнили и требует постоянного ухода. Британские эксперты в области садоводства рассказали о пяти самых распространённых ошибках при выращивании помидоров, из-за которых, в том числе, и белорусские дачники могут остаться без урожая.

1. Несвоевременный посев

В интервью британскому изданию Express.co.uk эксперт в области садоводства Кейт Тернер пояснила, что на урожайность помидоров напрямую влияет не только их сорт, но и время высаживания рассады в грунт.

Так, тем, у кого есть отапливаемая теплица, эксперт рекомендовала высевать помидоры уже в конце зимы, в неотапливаемой - ранней весной (при условии дополнительной защиты от ночных заморозков). В открытый грунт высаживать рассаду садовод рекомендовала в период с апреля по май, после того, как риск заморозков уже миновал. В Беларуси этот момент, судя по прогнозу МЧС, наступил только на этой неделе.

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2. Недостаточный полив

По словам Кейт Тернер, томатам важно не только тепло, но и правильный полив. Здесь главное не переборщить: слишком обильный полив может привести к загниванию ростков, поэтому важно найти золотую середину.

Эксперты Королевского садоводческого общества (RHS) Великобритании рекомендует замульчировать нижнюю часть растения - это одновременно позволит дольше сохранять почву влажной в условиях жаркой погоды летом, и предотвратит появление сорняков.

3. Чрезмерная подкормка

Согласно рекомендациям RHS, для повышения плодоношения томатов, особенно при выращивании в контейнерах, в почву следует вносить специальное жидкое удобрение с высоким содержанием калия каждые 10–14 дней, как только начнут завязываться первые плоды.

Однако британские эксперты предостерегли садоводов от чрезмерной подкормки, это может спровоцировать обратный эффект, а также повлиять на качество и безопасность овощей.

4. Удаление боковых побегов

Это самый спорный пункт, о котором упомянули британские эксперты. Обрезка томатов напрямую зависит от их сорта. Так, у помидоров, которые выращивают кордонным методом, следует регулярно удалять боковые побеги, а вот кустовым томатам, наоборот, это только навредит - снизит их урожайность.

“Боковые побеги растут под углом. Поскольку они находятся под углом 45 градусов, они очень сильные и приносят плоды, но не такие сильные, как побеги, отходящие от главного стебля. Их можно просто отщипнуть и, если делать это регулярно, боковые побеги никогда не станут слишком большими”, - пояснил эксперт по садоводству Монти Дон.

5. Опора для томатов

Британские эксперты также обратили внимание, что как кордонные, так и кустовые помидоры по мере роста будут нуждаться в дополнительной опоре, чтобы растение могло комфортно расти и развиваться. Без такой поддержки основного стебля томаты либо будут меньше плодоносить, так как будут тратить всю энергию на развитие центрального ствола, либо со временем согнутся или сломаются под весом томатов.