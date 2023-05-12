Британские садоводы назвали пять ошибок, из-за которых белорусские дачники могут остаться без помидоров
Помидоры остаются одним из самых популярных овощей, которые белорусы предпочитают выращивать самостоятельно на дачах или собственных приусадебных участках. Однако, получить хороший урожай помидоров летом и осенью - не самое простое дело, ведь этот овощ подвержен многим заболеваниям, корневой гнили и требует постоянного ухода. Британские эксперты в области садоводства рассказали о пяти самых распространённых ошибках при выращивании помидоров, из-за которых, в том числе, и белорусские дачники могут остаться без урожая.
1. Несвоевременный посев
В интервью британскому изданию Express.co.uk эксперт в области садоводства Кейт Тернер пояснила, что на урожайность помидоров напрямую влияет не только их сорт, но и время высаживания рассады в грунт.
Так, тем, у кого есть отапливаемая теплица, эксперт рекомендовала высевать помидоры уже в конце зимы, в неотапливаемой - ранней весной (при условии дополнительной защиты от ночных заморозков). В открытый грунт высаживать рассаду садовод рекомендовала в период с апреля по май, после того, как риск заморозков уже миновал. В Беларуси этот момент, судя по прогнозу МЧС, наступил только на этой неделе.
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2. Недостаточный полив
По словам Кейт Тернер, томатам важно не только тепло, но и правильный полив. Здесь главное не переборщить: слишком обильный полив может привести к загниванию ростков, поэтому важно найти золотую середину.
Эксперты Королевского садоводческого общества (RHS) Великобритании рекомендует замульчировать нижнюю часть растения - это одновременно позволит дольше сохранять почву влажной в условиях жаркой погоды летом, и предотвратит появление сорняков.
3. Чрезмерная подкормка
Согласно рекомендациям RHS, для повышения плодоношения томатов, особенно при выращивании в контейнерах, в почву следует вносить специальное жидкое удобрение с высоким содержанием калия каждые 10–14 дней, как только начнут завязываться первые плоды.
Однако британские эксперты предостерегли садоводов от чрезмерной подкормки, это может спровоцировать обратный эффект, а также повлиять на качество и безопасность овощей.
4. Удаление боковых побегов
Это самый спорный пункт, о котором упомянули британские эксперты. Обрезка томатов напрямую зависит от их сорта. Так, у помидоров, которые выращивают кордонным методом, следует регулярно удалять боковые побеги, а вот кустовым томатам, наоборот, это только навредит - снизит их урожайность.
“Боковые побеги растут под углом. Поскольку они находятся под углом 45 градусов, они очень сильные и приносят плоды, но не такие сильные, как побеги, отходящие от главного стебля. Их можно просто отщипнуть и, если делать это регулярно, боковые побеги никогда не станут слишком большими”, - пояснил эксперт по садоводству Монти Дон.
5. Опора для томатов
Британские эксперты также обратили внимание, что как кордонные, так и кустовые помидоры по мере роста будут нуждаться в дополнительной опоре, чтобы растение могло комфортно расти и развиваться. Без такой поддержки основного стебля томаты либо будут меньше плодоносить, так как будут тратить всю энергию на развитие центрального ствола, либо со временем согнутся или сломаются под весом томатов.