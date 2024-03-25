Как белорусам вырастить большую и сочную морковь? Вот что стоит сделать во время и после посева

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Опубликовано: 25.03.2024 10:12 , Обновлено: 15.11.2024

Морковь - один из самых популярных овощей в Беларуси, ее охотно выращивают на домашних огородах. Что нужно сделать, чтобы у нее выросли большие корнеплоды? Вы можете помочь ей правильным удобрением и не только. Рассказываем самые важные правила.

Морковь ценят не только за вкус, но и за питательные свойства. Это кладезь бета-каротина и источник других важных веществ, таких как витамин С и К, калий, марганец и клетчатка.

Цвет корнеплода у культурных сортов моркови варьируется от белого до желтого, оранжево-красного и фиолетового. Морковь растет с июня до осени, а также является насекомоопыляемым и медоносным растением.

В первый год вегетации она образует розу листьев и толстый корень. Стебель ветвистый, прямостоячий, полый в центре. Съедобный корень имеет запасающий мякиш, используемый для хранения питательных веществ. На второй год из моркови вырастает побег с соцветием - цветки мелкие, белые, собраны в зонтик.

Так цветет морковь.

Когда сеять морковь?

Ранняя весна - лучшее время для посева моркови. Семена моркови высевают прямо в грунт с конца марта по май-июнь. Однако стоит помнить, что дата посева зависит от сорта моркови. Если вы решили посеять ее немного позже, выбирайте сорта моркови с коротким вегетационным периодом.

Лучше всего сеять морковь в намеченные ряды через каждые 15-30 см - семена должны располагаться на глубине 1-2 см. Затем их следует аккуратно присыпать почвой. Небольшое замечание: если посеять семена слишком глубоко, то всходы будут появляться немного дольше, а также они будут слабее. Морковь прорастает, когда температура почвы выше 3 градусов.

Согласно лунному календарю, благоприятные дни для посадки:

в марте — 3, 10, 21, 27, 29;

в апреле — 1, 3, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22.

Место для выращивания моркови

Какое место лучше всего подходит для выращивания моркови? Оно должно быть, прежде всего, солнечным. Также стоит обратить внимание на то, чтобы место было проветриваемым. Ветер затруднит “атаку” растения таким вредителем, как морковная муха.

Морковь лучше всего сеять на хорошо дренированной супесчаной почве. В этом случае корни могут свободно развиваться - на более тяжелых или влажных почвах рост моркови будет значительно затруднен.

Благодаря низкой требовательности к теплу морковь можно выращивать на всей территории Беларуси. Лучше всего корнеплоды растут при температуре от 15 до 21 градуса. При слишком низкой температуре корнеплоды моркови становятся тонкими и вытянутыми, а при слишком высокой - гораздо короче и толще.

Что будет идеальным компаньоном для моркови? Стоит посадить рядом с ней лук - растения будут защищать друг друга от вредителей. Морковь оказывает отпугивающее действие на лукового долгоносика, а лук - на морковную муху.

Когда поливать морковь?

Семена и проросшие саженцы моркови должны получать достаточное количество влаги. Лучше всего поливать их два раза в неделю, если сезон не слишком богат на осадки. Когда морковь подрастет, ее следует поливать чаще - до четырех раз в неделю.

Что можно сделать, чтобы морковь выросла большой?

Хотя у моркови нет очень сложных требований к выращиванию, стоит позаботиться о подкормке. В этом случае можно использовать кондиционер для почвы, содержащий кальций.

К списку процедур также следует добавить рыхление почвы между рядами. После посева моркови следует также провести борьбу с сорняками. Эти процедуры и регулярный полив сохранят корнеплоды красивыми и сочными.

В зависимости от даты посева и сорта морковь можно собирать с июня по октябрь.

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