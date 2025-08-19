Как белорусам собрать больше помидоров? Сделайте одну процедуру до конца августа

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Опубликовано: 19.08.2025 13:41 , Обновлено: 19.08.2025

Каждый любитель томатов мечтает о максимальной урожайности. Существует несколько эффективных способов стимулировать обильное плодоношение. Ключ к успеху — осознанный и регулярный уход. Поэтому, прежде чем предпринимать какие-либо действия, проверьте состояние своих помидоров. Убедитесь, что они в хорошем состоянии, и только потом сделайте одну процедуру.

Как собрать рекордный урожай помидоров?

Если вы мечтаете увеличить урожайность томатов, внимательно присмотритесь к своим растениям. Оказывается, один простой шаг в уходе может значительно стимулировать растения к более быстрому и обильному плодоношению. Речь идёт о подрезке верхушек.

Дело в том, что если верхушки слишком высокие, это приводит к ожогу листьев и, как следствие, заболеванию всего растения.

Обычно процедуру делают примерно за 30 дней до последнего сбора урожая, то есть примерно во второй половине августа. Нужно срезать верхушки побега над вторым или третьим листом, расположенном над самой высокой гроздью плодов.

О правильной обрезке макушек помидоров ранее рассказывала опытный садовод, ведущая канала “Семена Алтая”.

Удобрение для повышения урожайности томатов

К слову, плохое плодоношение томатов также может быть вызвано особенностями почвы. Чрезмерно плотная и глинистая структура значительно затрудняет развитие корней и воздухообмен. Песчаная же почва, напротив, способствует слишком быстрому проникновению воды и питательных веществ. Поэтому крайне важно правильно удобрять почву для улучшения её структуры и свойств.

Например, в августе можно подкормить растения цеолитом. Это природный минерал с широким спектром применения в садоводстве.

Как использовать цеолит для томатов? Просто рассыпьте горсть этого продукта (80–100 г) вокруг каждого куста томата.

Цеолит легко найти в садовых центрах. Его стоит попробовать, потому что он действует долго, до трёх месяцев, и значительно повышает урожайность, в том числе томатов.

Важно отметить, что цеолит полностью натурален и не содержит компонентов животного происхождения. Это означает, что он не имеет неприятного запаха и может использоваться практически где угодно, в том числе на балконах квартир. Он помогает нам собирать более здоровые, крупные и мясистые плоды.

Кстати, ранее о пользе цеолита для огорода рассказывала для Telegraf.news опытный садовод-любитель и владелец магазина товаров для сада и огорода Екатерина Ямочка. Она объясняла, что цеолит работает как естественный фильтр и ионообменный агент, а также обладает способностью постоянно выделять с течением времени калий, кальций, магний и другие полезные для растений макро- и микроэлементы.

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