Как белорусам хранить лук, чтобы не сгнил и не пророс? Не кладите рядом эти 3 продукта

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.08.2025 14:29 , Обновлено: 20.08.2025

Лук – один из тех овощей, которые мы часто выращиваем и покупаем в большом количестве и храним, чтобы он спокойно ждал своего часа. Но у белорусов нередко возникает вопрос – как хранить лук, чтобы он не испортился? Хотя это и несложно, легко допустить ошибку, из-за которой лук сгниет, даже не дойдя до кастрюли или салата.

Несмотря на то, что лук считается долговечным и устойчивым овощем, неправильное хранение может значительно сократить его свежесть. Наиболее распространенные ошибки – хранение лука во влажном месте, отсутствие доступа воздуха или слишком высокая температура. Каждый из этих факторов приводит к более быстрому гниению, прорастанию или появлению плесени. Именно поэтому важно знать, как правильно хранить лук, чтобы не тратить продукты впустую.

Где хранить лук?

Лучшее место для хранения лука — сухое, прохладное и темное помещение. Идеально подойдет подвал, кладовая или кухонный шкаф, расположенный вдали от источников тепла и света.

Оптимальная температура составляет 5-10 градусов по Цельсию — при более низкой температуре лук может начать портиться, а при более высокой — быстрее прорастать.

Также важно избегать влаги , которая способствует процессам гниения, например, холодильника – там слишком влажно, и лук, хранящийся в таких условиях, быстро размягчается и теряет упругость.

Как упаковать лук для хранения?

Не менее важно, чем место, в чем мы храним лук. Лучше всего подойдут:

плетеные корзины;

деревянные ящики;

джутовые мешки;

сетчатые упаковки.

Все эти решения обеспечивают надлежащий воздухообмен, который защищает лук от влаги.

С чем не следует хранить лук

При длительном хранении лука также важно не хранить его вместе с некоторыми продуктами. Самая большая ошибка — хранить лук рядом с фруктами, особенно яблоками и грушами. Они выделяют этилен, который ускоряет созревание и порчу овощей.

По той же причине лук не следует хранить вместе с картофелем — хотя они часто попадают в один мешок, они быстро начинают портиться друг другу.

Дополнительные советы

После сбора или покупки стоит проверить лук и удалить поврежденные или мягкие экземпляры. Перед хранением можно аккуратно обрезать корни и оставить лук на 2–3 недели в сухом месте, чтобы он полностью высох.

О том, как подготовить лук на хранение, также рассказывала опытный садовод, ведущая YouTube-канала “Семена Алтая”.

Если у вас действительно большой запас, подумайте о заморозке лука — нарезанный лук можно хранить в морозилке до 6 месяцев.

А ранее Telegraf.news рассказывал, где хранить чеснок, чтобы оставался крепким до весны и как сделать из его излишков ароматное чесночное масло и специю.

Как сохранить чеснок сочным до весны? Только не кладите в холодильник. А куда?