Зачем белорусам готовить "мёд" из одуванчиков? Нашли простой и быстрый рецепт

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Опубликовано: 12.04.2024 11:52 , Обновлено: 12.04.2024

Для кого-то это обычный сорняк, который нужно выкорчевать и выполоть, а для кого-то - настоящее сокровище. В Беларуси, как и во многих странах одуванчики можно встретить почти повсюду, но мало кто знает, какими свойствами они обладают. Как приготовить из этих цветов "мёд"? Рецепт на самом деле очень прост.

Почему его называют мёдом?

На самом деле одуванчиковый “мёд” не имеет ничего общего с обычным мёдом. Это связано с тем, что его не производят пчелы. Однако он похож на него не только по вкусу, но и по консистенции. Поэтому он с успехом может заменить натуральный мёд.

Чем полезен одуванчиковый “мёд”?

Одуванчиковый “мёд” обладает не только вкусовыми качествами, но и полезными свойствами. Как и натуральный мёд, он содержит большое количество нектара и пыльцы.

Он издавна используется для поддержки организма в борьбе с простудой, положительно влияет на иммунитет, а также помогает облегчить боль в горле и кашель.

Кроме того, такой “мёд” способствует улучшению обмена веществ, нормализации пищеварения и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако, его не рекомендуют употреблять людям:

с сахарным диабетом;

с аллергией на цветочную пыльцу;

при язвенном поражении желудка и двенадцатиперстной кишки, остром гастрите;

беременным и кормящим женщинам.

Как приготовить “мёд” из одуванчиков?

“Мёд” из одуванчиков лучше всего заготавливать ранней весной, когда цветы только распустились и еще молодые. В этом случае “мёд” будет иметь более нежный вкус и в то же время будет более сладким.

Не собирайте цветы одуванчика после дождя, даже мимолетного. Так “мёд” быстрее испортится. Лучше всего собирать цветы утром в ясный день.

Также приготовьте белую ткань или бумагу светлых тонов.

Рецепт, на самом деле, очень простой.

Необходимые ингредиенты

500-600 г цветков одуванчика (без стеблей);

1 литр воды;

1 кг сахара;

2 лимона.

Способ приготовления

Разложите собранные цветы на марлевую салфетку или бумагу примерно на 2 часа, чтобы с них разбежались насекомые.

Переберите одуванчики и очистите от земли и песка.

Положите их в кастрюлю и залейте литром воды. Когда вода закипит, уменьшите огонь до низкого и варите под крышкой 2-3 часа.

По истечении этого времени отставьте кастрюлю в прохладное место на 24 часа. Если день жаркий, можно поставить кастрюлю в холодильник.

Когда все будет готово, процедите бульон в отдельную емкость и тщательно процедите цветы. Повторите процеживание, чтобы получившаяся жидкость была как можно более прозрачной и однородной.

Поставьте кастрюлю на плиту, всыпьте килограмм сахара и, постоянно помешивая, доведите до кипения.

[info_b]Крышкой не накрывайте.[/info_b]

Лимоны ошпарьте кипятком и нарежьте тонкими ломтиками. Не очищайте от кожуры.

Варите 2-3 часа, пока “мёд” не загустеет. Добавьте лимоны ближе к концу.

Когда “мёд” вспенится, это признак его готовности. Удалите лимонные дольки и разлейте майский “мёд” в ошпаренные банки. Укупорьте крышками, переверните вверх дном и отставьте в сторону.

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