Хотите собирать малину летом вёдрами? Подкормите её самодельным удобрением за 0 копеек

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Опубликовано: 29.04.2025 12:06 , Обновлено: 24.04.2025

Если вы мечтаете о сладкой малине из собственного сада, не забывайте о важной весенней обработке. Прежде чем растения пойдут в рост полным ходом, самое время как следует их подкормить. После зимнего отдыха малина нуждается в солидной дозе питательных веществ. Но не обязательно тратить целое состояние в садоводческом магазине — это домашнее средство идеально подойдёт для весенней подкормки малины.

Подкормка малины весной — важная составляющая ухода за растением, а порой даже необходимость, если рассчитываете на богатый урожай в сезон. Перед началом лета растения нужно хорошо подкормить, и они быстро отблагодарят вас быстрым ростом, пышным цветением и последующим обильным плодоношением. Рассказываем, когда лучше всего проводить подкормку методом «сделай сам».

Когда и чем удобрить малину весной

Хорошо подготовленные к сезону растения не только хорошо растут и плодоносят в течение сезона, но также становятся более устойчивыми к болезням и возможным повреждениям. Первое внесение удобрений лучше провести в самом начале сезона — весной, после пробуждения растений от зимнего сна. Им понадобятся главным образом большие дозы азота, необходимого для развития новых приростов и побегов.

Следующим этапом будет подкормка малины, когда появятся соцветия, из которых позже образуются плоды. В этот период наилучшим образом подойдут удобрения, содержащие калий и фосфор. Второе внесение удобрений обычно приходится конец мая или начало июня.

Последний раз малину рекомендуется подкармливать в конце августа или начале сентября. Это поможет растению подготовиться к зимнему периоду.

Фото иллюстрационное

К счастью, подкормить малину можно натуральными удобрениями практически бесплатно, если использовать остатки с домашней кухни.

Например, достаточно картофельных очистков, чтобы обеспечить растения большим количеством полезных минералов.

Залейте картофельные очистки кипятком и поставьте в тёмное место на несколько дней. По истечении этого времени процедите жидкость и полейте ею малину. Полезно повторять такую процедуру каждые 3–4 недели, чтобы обогатить почву ценными питательными веществами.

Малина оценит такую подкормку и будет хорошо расти, и плодоносить.

Ранее Telegraf.news писал о еще одном удобрении для малины из двух ингредиентов. Эти недорогие и доступные продукты позволят вам создать эффективный питательный раствор, который обеспечит ваши растения необходимыми питательными веществами.

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