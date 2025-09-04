Этот «ирландский» метод посадки картошки нужно опробовать в сентябре. Копать свежую будете уже ранней весной

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Опубликовано: 04.09.2025 15:36 , Обновлено: 04.09.2025

Знаете ли вы, что ирландцы обычно сажают картофель на зиму - в сентябре? Для рядового белоруса такой подходом прозвучит немного странным, но у этого метода, действительно, есть свои преимущества.

Если у вас осталось немного проросшего картофеля старого урожая, возможно, вам не стоит его бесцельно выбрасывать, а приберечь для эксперимента - посадить пару борозд картофеля “ирландским” способом. Возможно, он полностью изменит ваш подход к выращиванию этого корнеплода.

Как посадить картошку “ирландским” способом?

“Ирландский” способ предполагает посаду картофеля в сентябре, до наступления первых осенних заморозков . Чтобы получить обильный и здоровый урожай уже в первые недели весны, крайне важно сажать клубни в почву, пока она ещё не промерзла. Это важно учитывать с крайне переменчивой осенней погодой. В идеале почва должна быть слегка сухой и рыхлой, чтобы в неё свободно проникала влага, что будет способствовать развитию клубней.

Крайне важны в данном случае не только сроки посадки, но и выбор правильного места . Оно должно быть хорошо освещённым, с плодородной, богатой питательными веществами почвой. Для этого не лишней будет предварительная её обработка. К примеру, можно внести компост за четыре недели до посадки, а незадолго до самой посадки - подрыхлить почву.

При подготовке грядки достаточно выкопать борозды на глубину около 20 см, то есть не менее чем на 5 см глубже , чем при традиционной посадке весной. А в остальном процесс посадки ничем не отличается от того, как её проводят весной - клубни картофеля нужно разложить по бороздам, оставляя расстояние между ними в 20–30 см, и засыпать землёй. А вот дальше от вас потребуется некоторые усилия, чтобы сохранить клубни в “рабочем” состоянии в течение зимы.

Для того, чтобы защитить грядку с картошкой от будущих морозов, её рекомендуют для начала слегка замульчировать. В числе прочего, для этих целей можно использовать собранные в саду осенние листья или измельчённую древесную кору - она эффективно удерживает влагу и защищает от мороза. По весне верхний слой мульчи нужно будет снять, чтобы почва прогрелась, а если вдруг заморозки возобновятся, борозды с картофелем следует снова укрыть, например, используя агроткань, спанбонд или просто - старыми газетами или картонками, прижатыми камнями.

Чем хорош “ирландский” метод?

Осенняя посадка картофеля имеет множество преимуществ. Во-первых, клубни осенью получают достаточно влаги для развития хорошей корневой системы . Напитавшись влагой, ботва картофеля появится очень рано весной - буквально в первые недели.

Во-вторых, при таких условиях картофель меньше подвержен атакам вредителей , в первую очередь проволочника, который в засушливые годы ищет воду и потому атакует овощи, да и прожорливых колорадских жуков, которых по весне ещё не встретишь в таком несметном количестве, как летом.

В-третьих, картофель, посаженный в сентябре, будет готов к уборке раньше самых ранних сортов, высаженных традиционным способом. А значит, у вас на столе будет своя молодая картошка раньше , чем она появится на прилавках магазинов по объективно высоким ценам.

Кстати, использовать для “ирландского” метода лучше всего именно ранние сорта - они гарантируют более обильный урожай, поскольку лучше переносят низкие температуры. Выбирать лучше крупные, здоровые клубни, чтобы им хватило силы для образования крепких побегов, которым придётся пробиваться с большей глубины, чем обычно.

[inf]Ценный совет: поскольку осенью сложно купить семенной картофель, лучше всего использовать собственные запасы, собранные в конце лета.[/inf]

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